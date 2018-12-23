Kış aylarında cildi korumanın 12 yolu
Soğuk kış günlerinde cildimizi korumak hayli önemli bir o kadar zor. Soğuk ve kuru hava başta ciltte kurumalara ardından egzama gibi hastalıklara neden oluyor. Bu yüzden kış aylarında cilt bakımına özen göstermekte yarar var. Peki kış aylarında cilt bakımı için neler yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli? İşte kış aylarında cildi korumanın 12 yolu.
23 Aralık 2018 Pazar, 13:55:08 Güncelleme: 14:06:46
Nemlendirici sürün
Su içmek ve sıvı almak genel sağlığımız için yararlı olsa da cilt kuruluğunu önlemede yeterli gelmiyor. Nemi cilde hapsetmenin en etkili yolu ise bölgeye uygun bir nemlendiriciyi cilde düzenli olarak uygulamak. Tercihen her akşam cildinize nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyin. Ürünü cilt henüz kurumadan önce nemliyken uygulayın.
Yarım saat önce güneş koruyucu uygulayın
Güneşli soğuk havada veya karlı günlerde dışarı çıkmadan yarım saat önce yüzünüze en az 30 koruma faktörlü güneşten koruyucu krem sürmeli ve gerektikçe bu işlemi tekrarlamalısınız. Soğuk ve rüzgârlı havalarda yüzünüzü, polar bir kaşkol ile korumayı da unutmayın.
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