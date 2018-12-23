Kış aylarında cildi korumanın 12 yolu

Soğuk kış günlerinde cildimizi korumak hayli önemli bir o kadar zor. Soğuk ve kuru hava başta ciltte kurumalara ardından egzama gibi hastalıklara neden oluyor. Bu yüzden kış aylarında cilt bakımına özen göstermekte yarar var. Peki kış aylarında cilt bakımı için neler yapılmalı? Nelere dikkat edilmeli? İşte kış aylarında cildi korumanın 12 yolu.

23 Aralık 2018 Pazar, 13:55:08 Güncelleme: 14:06:46
Kış aylarında cildi korumanın 12 yolu

Soğuk kış günleri genel sağlığımızın yanı sıra cildimizi de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ciltte kuruma ve çatlamayla baş gösteren sorun egzama gibi çok daha can sıkıcı durumlara yol açabiliyor. Peki kış aylarında cildimizi nasıl koruyabiliriz? İşte kış aylarında cildinizi korumanın yolları.

Kış aylarında cildi korumanın 12 yolu

Nemlendirici sürün

Su içmek ve sıvı almak genel sağlığımız için yararlı olsa da cilt kuruluğunu önlemede yeterli gelmiyor. Nemi cilde hapsetmenin en etkili yolu ise bölgeye uygun bir nemlendiriciyi cilde düzenli olarak uygulamak. Tercihen her akşam cildinize nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyin. Ürünü cilt henüz kurumadan önce nemliyken uygulayın.

Kış aylarında cildi korumanın 12 yolu

Oda ısısı 20-26 derece olsun

Evin içindeki nem oranını yüzde 30-50 civarında tutun. Oda ısısını da 20-26 derece arasında sabitleyin. Evinizde nemli ortam yaratmak üzere evde hava nemlendiren bir cihaz kullanabilir veya kalorifer üzerine su dolu kap yerleştirebilirsiniz.

Kış aylarında cildi korumanın 12 yolu

Pamuklu ya da pazen giysileri tercih edin

Kış aylarında naylon, sentetik, polyester veya yünlü giysiler yerine cildin kurumasını ve kaşınmasını önleyen pamuklu ya da pazen giysiler kullanın. Aynı nedenden dolayı dar giysiler yerine bol giysiler tercih etmenizde de yarar var.

Kış aylarında cildi korumanın 12 yolu

Yarım saat önce güneş koruyucu uygulayın

Güneşli soğuk havada veya karlı günlerde dışarı çıkmadan yarım saat önce yüzünüze en az 30 koruma faktörlü güneşten koruyucu krem sürmeli ve gerektikçe bu işlemi tekrarlamalısınız. Soğuk ve rüzgârlı havalarda yüzünüzü, polar bir kaşkol ile korumayı da unutmayın.

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