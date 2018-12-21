Daha sağlıklı dişler için bu besinleri tüketin! Güçlü ve sağlıklı dişler için hangi besinleri tüketmeliyiz?

Diş sağlığının yediğimiz içtiğimiz her şeyle doğrudan ilgisi vardır. Peki sağlıklı dişler için hangi besinleri tüketmeliyiz? İşte güçlü ve sağlıklı dişler için tüketilmesi gereken besinler...

21 Aralık 2018 Cuma, 19:11:12 Güncelleme: 19:33:39
Daha sağlıklı dişler için bu besinleri tüketin! Güçlü ve sağlıklı dişler için hangi besinleri tüketmeliyiz?

Çocukluğumuzdan beri şekerli gıdaların dişlerimizi çürüttüğü ve tüketmememiz gerektiği yönünde uyarılar alırız. Ama bu besinleri doya doya yiyebilirsiniz. Hem tatlılar hem yapışkanlar ama dişlerimizi güçlendiriyorlar...

Dişlerimizi güçlendiren süper besinleri Dr. Kışlaoğlu, şu şekilde sıraladı:

Daha sağlıklı dişler için bu besinleri tüketin! Güçlü ve sağlıklı dişler için hangi besinleri tüketmeliyiz?

Prenatal dönemde ve çocukluk döneminde yapıya katılan mineral yapısının dişin çürümeye karşı direncini artırdığını belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Fakat bu mineral yapı elbette zayıflayabilir. Bu nedenle hayatımız boyunca beslenmenin kalitesi çok önemlidir" dedi.

Daha sağlıklı dişler için bu besinleri tüketin! Güçlü ve sağlıklı dişler için hangi besinleri tüketmeliyiz?

Kivi: Vitamin C eksikliği dişetlerini hassaslaştırabilir, bakterilere karşı daha dirençsizleştirebilir. Bu durumda da periodontal rahatsızlığa yakalanabilirsiniz. Bu durumla karşılamamak için yeterince C vitamini almalısınız ve bunun için kiviyi seçebilirsiniz, çünkü kivi diğer meyvelere göre daha fazla vitamin C içerir.

Daha sağlıklı dişler için bu besinleri tüketin! Güçlü ve sağlıklı dişler için hangi besinleri tüketmeliyiz?

Kereviz: Kereviz dişleri iki yolla korur. Kereviz ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu ekstradan tükürük salgılamayı sağlar, bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ilaveten lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler dişetlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler.

Daha sağlıklı dişler için bu besinleri tüketin! Güçlü ve sağlıklı dişler için hangi besinleri tüketmeliyiz?

Yoğurt: Kalsiyum açısından zengin olan yoğurdun dişlere olan faydaları saymakla bitmez. Kalsiyum periodontal rahatsızlığı olan kişilerdeki diş kökleri iltihaplı cep sayısını azaltır. Kalsiyum, periodontal rahatsızlık dolayısıyla oluşmuş sallantılı ve gevşek dişleri iyileştirmede yardımcı olur. Kalsiyum, diş kayıplarını önlemeye yardım eder. Eğer sizde diş sağlığınızı düşünüyorsanız, kalsiyum deposu olan yiyecekleri tercih edin.

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