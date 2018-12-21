Daha sağlıklı dişler için bu besinleri tüketin! Güçlü ve sağlıklı dişler için hangi besinleri tüketmeliyiz?
Diş sağlığının yediğimiz içtiğimiz her şeyle doğrudan ilgisi vardır. Peki sağlıklı dişler için hangi besinleri tüketmeliyiz? İşte güçlü ve sağlıklı dişler için tüketilmesi gereken besinler...
Kivi: Vitamin C eksikliği dişetlerini hassaslaştırabilir, bakterilere karşı daha dirençsizleştirebilir. Bu durumda da periodontal rahatsızlığa yakalanabilirsiniz. Bu durumla karşılamamak için yeterince C vitamini almalısınız ve bunun için kiviyi seçebilirsiniz, çünkü kivi diğer meyvelere göre daha fazla vitamin C içerir.
Yoğurt: Kalsiyum açısından zengin olan yoğurdun dişlere olan faydaları saymakla bitmez. Kalsiyum periodontal rahatsızlığı olan kişilerdeki diş kökleri iltihaplı cep sayısını azaltır. Kalsiyum, periodontal rahatsızlık dolayısıyla oluşmuş sallantılı ve gevşek dişleri iyileştirmede yardımcı olur. Kalsiyum, diş kayıplarını önlemeye yardım eder. Eğer sizde diş sağlığınızı düşünüyorsanız, kalsiyum deposu olan yiyecekleri tercih edin.