Bu besinler beyni geliştiriyor

Çocukluk yılları, beyin gelişimi için en kritik dönemdir. Bu dönemde çocukların yedikleri tüm yiyecekler odak ve bilişsel becerilerini etkiler. Peki, sizin çocuğunuz gün boyu enerjik kalmasını sağlayacak ve gelecekte de beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olan besinleri yeterince tüketiyor mu?