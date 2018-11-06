Gelmiş geçmiş en sağlıklı besinler listesi

Bilim insanları insan sağlığına en iyi gelen besinleri açıkladı. Listedeki besinleri tüketenlerin daha sağlıklı ve uzun ömürlü olma şansının yüksek olduğunu açıklayan araştırmacılar, özellikle ceviz ve muz gibi besinlerin tüketilmesini tavsiye etti. İşte en sağlıklı besinler listesi...

6 Kasım 2018 Salı, 19:55:40 Güncelleme: 20:03:43
Gelmiş geçmiş en sağlıklı besinler listesi
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Gelmiş geçmiş en sağlıklı besinler listesi

MUZ: Bir orta boy
Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

Gelmiş geçmiş en sağlıklı besinler listesi
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Gelmiş geçmiş en sağlıklı besinler listesi

AHUDUDU: Bir kap
Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir

Gelmiş geçmiş en sağlıklı besinler listesi
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Gelmiş geçmiş en sağlıklı besinler listesi

PORTAKAL: Bir büyük boy
Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır

Gelmiş geçmiş en sağlıklı besinler listesi
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Gelmiş geçmiş en sağlıklı besinler listesi

NAR: Bir kap nar tanesi
C vitamini ve potasyum açısından diğer tüm meyveleri döver desek yalan olmaz. Ayrıca diğer meyvelere göre daha az kalori taşır. Her gün yenen nar kanser riskini azaltır.

Gelmiş geçmiş en sağlıklı besinler listesi
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Gelmiş geçmiş en sağlıklı besinler listesi


YABANMERSİNİ: Bir kap
Gözleri korur, yüksek kan şekerini azaltır, hafızayı ve kavramayı artırarak beyne fayda sağlar

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