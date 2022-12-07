Kelliğin merhemi bulundu hem de mutfağınızda! Çare yine evden çıktı ama 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez meğer...
Bir yanda ışıl ışıl, göz alıcı saçlar, diğer bir yanda dökülen geleceği kellik olan saçlar... Binlerce insan saç dökülmesi ve kellik ile başa çıkmaya çalışıyor. Kozmetik ürünleri, düzenli uygulanan bakımlar bir yana işin altın anahtarı doğal yollardan geçiyor. Öte yandan bilim insanlarının yeni keşfi hayli şaşırtan cinsten. Çünkü kelliğin devası bakın nereden geçiyor.
Ülkenin önde gelen üniversitelerindne olan Yokohama Ulusal Üniversitesi'nde görev yapmakta olan bilim insanları, fareden alınan embriyo deri hücreleri kullanarak saç kökü geliştirmeyi başardı.
Bilim insanları yaptıkları araştırmalar ve çalışmalarla birlikte epitel ve mezenkimal adlı iki hücre türünün kontrol edilerek saç köklerinin geliştirildiğini dünya kamuoyuna duyurdu.
Epitel hücreler vücut üzerinde denge, damarlarda ve organlar üzerinde bulunuyor. Mezenkimal hücreler ise kemik iliğinde var ve iskelet dokularının onarılmasına, iyileşmesinde kritik bir öneme sahip.
Söz konusu deneyin fareler üzerinde yapıldığı açıklandı ve deneylerin başarılı şekilde geçtiği bildirildi. Deneyde henüz insan hücreleri kullanılmadı ancak bilim insanları , insanlarda başarılı olması durumunda insan kafasında yeniden saç çıkarılabileceğini söyledi.