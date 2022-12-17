Eklem ağrısına ve karaciğer yağlanmasına sihirli çözüm! Doktorlar ona 'altın içecek' diyor! Her gece uyumadan önce içerseniz....
Bu leziz ve bir o kadar da sağlıklı içecek, zerdeçalın yanı sıra süt, karabiber, tarçın gibi birbirinden sağlıklı besinlerin bir araya gelmesi ile ilde ediliyor.
Altın süt, zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi baharatlarla hazırlanan içeceklerden biridir. Hastalıklara karşı savaş açan altın sütün pek çok faydası da bulunuyor. Altın süt olarak adlandırılan zerdeçallı süt son dönemlerde popüler içecekler arasında yer alıyor. Zerdeçalın aktif bileşeni kurkumin, güçlü antioksidan kaynağı olarak da bilinir. Hücre hasarıyla savaşan ve vücudu oksidatif stresten koruyan antioksidanlar hücrelerin işleyişi için de oldukça önemlidir. İşte zerdeçallı süt içmeniz için gerekenler...
ZENGİN ANTİOKSİDAN İÇERİYOR
Altın süt olarak adlandırılan zerdeçallı süt son dönemlerde popüler içecekler arasında yer alıyor. Zerdeçalın aktif bileşeni kurkumin, güçlü antioksidan kaynağı olarak da bilinir. Hücre hasarıyla savaşan ve vücudu oksidatif stresten koruyan antioksidanlar hücrelerin işleyişi için de oldukça önemlidir. Düzenli olarak antioksidan açısından zengin olan gıdalar ve içecekler tüketmek hem enfeksiyonu hem de diğer hastalık risklerini de azaltmak için yardımcı olur. Altın süt de zerdeçal, zencefil ve tarçın gibi baharatlar ile hazırlandığı için zengin antioksidan içermektedir.
EKLEM AĞRILARINI AZALTIYOR
Altın sütün içinde bulunan maddeler güçlü anti-inflamatuar içerir. Kronik enflasmasyonun kanser, Alzheimer, kalp rahatsızlığı, metabolik sendrom gibi hastalıklarda da etkili olduğu düşünülmektedir. Anti-inflamatuar açısından zengin olan gıdalar hem hastalıklara yakalanma riskini azaltırken hem de eklem ağrılarını da azaltabilir.
HAFIZA VE BEYİN FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRME ÖZELLİĞİ
Altın süt içeceğinin yararları arasında beyin fonksiyonlarında da etkili olması yer alır. Kurkimin maddesinin beyin kaynaklı nörotrofik faktör düzeylerini artırabileceği de biliniyor. Nörotrofik, beyin hücrelerinin büyümesinde etkili olan bir bileşiktir ve bu bileşiklerin düşük olması da Alzheimer hastalığı başta olmak üzere pek çok beyin hastalıklarıyla da bağlantılıdır. Bunun yanı sıra tarçının Parkinson hastalığının belirtilerini de azalttığı da biliniyor.