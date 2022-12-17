Vav TV İzle
Haberler Sağlık Eklem ağrısına ve karaciğer yağlanmasına sihirli çözüm! Doktorlar ona 'altın içecek' diyor! Her gece uyumadan önce içerseniz....

Eklem ağrısına ve karaciğer yağlanmasına sihirli çözüm! Doktorlar ona 'altın içecek' diyor! Her gece uyumadan önce içerseniz....

Bu leziz ve bir o kadar da sağlıklı içecek, zerdeçalın yanı sıra süt, karabiber, tarçın gibi birbirinden sağlıklı besinlerin bir araya gelmesi ile ilde ediliyor.

takvim.com.tr
17.12.2022 14:08 - Son Güncelleme: 17.12.2022 14:08
Eklem ağrısına ve karaciğer yağlanmasına sihirli çözüm! Doktorlar ona ’altın içecek’ diyor! Her gece uyumadan önce içerseniz....

Altın süt, zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi baharatlarla hazırlanan içeceklerden biridir. Hastalıklara karşı savaş açan altın sütün pek çok faydası da bulunuyor. Altın süt olarak adlandırılan zerdeçallı süt son dönemlerde popüler içecekler arasında yer alıyor. Zerdeçalın aktif bileşeni kurkumin, güçlü antioksidan kaynağı olarak da bilinir. Hücre hasarıyla savaşan ve vücudu oksidatif stresten koruyan antioksidanlar hücrelerin işleyişi için de oldukça önemlidir. İşte zerdeçallı süt içmeniz için gerekenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eklem ağrısına ve karaciğer yağlanmasına sihirli çözüm! Doktorlar ona ’altın içecek’ diyor! Her gece uyumadan önce içerseniz....

ZENGİN ANTİOKSİDAN İÇERİYOR

Altın süt olarak adlandırılan zerdeçallı süt son dönemlerde popüler içecekler arasında yer alıyor. Zerdeçalın aktif bileşeni kurkumin, güçlü antioksidan kaynağı olarak da bilinir. Hücre hasarıyla savaşan ve vücudu oksidatif stresten koruyan antioksidanlar hücrelerin işleyişi için de oldukça önemlidir. Düzenli olarak antioksidan açısından zengin olan gıdalar ve içecekler tüketmek hem enfeksiyonu hem de diğer hastalık risklerini de azaltmak için yardımcı olur. Altın süt de zerdeçal, zencefil ve tarçın gibi baharatlar ile hazırlandığı için zengin antioksidan içermektedir.

Eklem ağrısına ve karaciğer yağlanmasına sihirli çözüm! Doktorlar ona ’altın içecek’ diyor! Her gece uyumadan önce içerseniz....

EKLEM AĞRILARINI AZALTIYOR

Altın sütün içinde bulunan maddeler güçlü anti-inflamatuar içerir. Kronik enflasmasyonun kanser, Alzheimer, kalp rahatsızlığı, metabolik sendrom gibi hastalıklarda da etkili olduğu düşünülmektedir. Anti-inflamatuar açısından zengin olan gıdalar hem hastalıklara yakalanma riskini azaltırken hem de eklem ağrılarını da azaltabilir.

Eklem ağrısına ve karaciğer yağlanmasına sihirli çözüm! Doktorlar ona ’altın içecek’ diyor! Her gece uyumadan önce içerseniz....

HAFIZA VE BEYİN FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRME ÖZELLİĞİ

Altın süt içeceğinin yararları arasında beyin fonksiyonlarında da etkili olması yer alır. Kurkimin maddesinin beyin kaynaklı nörotrofik faktör düzeylerini artırabileceği de biliniyor. Nörotrofik, beyin hücrelerinin büyümesinde etkili olan bir bileşiktir ve bu bileşiklerin düşük olması da Alzheimer hastalığı başta olmak üzere pek çok beyin hastalıklarıyla da bağlantılıdır. Bunun yanı sıra tarçının Parkinson hastalığının belirtilerini de azalttığı da biliniyor.

Eklem ağrısına ve karaciğer yağlanmasına sihirli çözüm! Doktorlar ona ’altın içecek’ diyor! Her gece uyumadan önce içerseniz....

ZERDEÇALLI SÜTÜN FAYDALARI

1. Zerdeçallı süt, karışımın ana maddesi zerdeçalın içerisindeki kurkumin bileşeni sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

2. Solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olur. Ayrıca boğaz ağrısını yatıştırır.

SON DAKİKA