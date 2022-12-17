Eklem ağrısına ve karaciğer yağlanmasına sihirli çözüm! Doktorlar ona ’altın içecek’ diyor! Her gece uyumadan önce içerseniz....

ZENGİN ANTİOKSİDAN İÇERİYOR

Altın süt olarak adlandırılan zerdeçallı süt son dönemlerde popüler içecekler arasında yer alıyor. Zerdeçalın aktif bileşeni kurkumin, güçlü antioksidan kaynağı olarak da bilinir. Hücre hasarıyla savaşan ve vücudu oksidatif stresten koruyan antioksidanlar hücrelerin işleyişi için de oldukça önemlidir. Düzenli olarak antioksidan açısından zengin olan gıdalar ve içecekler tüketmek hem enfeksiyonu hem de diğer hastalık risklerini de azaltmak için yardımcı olur. Altın süt de zerdeçal, zencefil ve tarçın gibi baharatlar ile hazırlandığı için zengin antioksidan içermektedir.