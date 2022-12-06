Ayaklarınızın altına sürün ve mucizeyi görün! Portakal kabuğu meğer bu işe yarıyormuş!
Portakal kabuğu meyvenin en faydalı kısmıdır. Çünkü içerisinde belirli fitokimyasallar, flavonoidler ve diğer antioksidanlar açısından zengin olmasının yanı sıra A , B, C vitamini , bakır , kalsiyum ve magnezyum barındırır.
06.12.2022 10:36 - Son Güncelleme: 06.12.2022 10:36
Portakal kabuğunu ne yazık ki pek çoğumuz atıyoruzdur. Ancak en az kendisi kadar şifalı olan portakal kabuğunun birazdan paylaşacağımız faydalarını sıraladığımızda, siz de bunun bir hata olduğunu fark edeceksiniz. Bir daha portakal kabuklarınızı çöpe atmayacaksınız. Peki, portakal kabuğunu ayaklarınızın altına koyarsanız ne olur? İşte detaylar...