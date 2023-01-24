Kelliğin merhemi bulundu hem de bakın ne! Çare yine mutfaktan çıktı ama 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez meğer...

Epitel hücreler vücut üzerinde denge, damarlarda ve organlar üzerinde bulunuyor. Mezenkimal hücreler ise kemik iliğinde var ve iskelet dokularının onarılmasına, iyileşmesinde kritik bir öneme sahip.

Söz konusu deneyin fareler üzerinde yapıldığı açıklandı ve deneylerin başarılı şekilde geçtiği bildirildi. Deneyde henüz insan hücreleri kullanılmadı ancak bilim insanları , insanlarda başarılı olması durumunda insan kafasında yeniden saç çıkarılabileceğini söyledi.