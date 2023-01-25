Bu makyaj markalarını sakın kullanmayın! Bakanlık ifşaladı! Yarısından fazlası uygunsuz çıktı! İşte isim isim en tehlikeli kozmetik markaları...
TİTCK Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından, Ekim- Aralık 2022 arasında insan sağlığına zararlı, kaçak veya taklit kozmetik ürünleri tek tek teapit edildi.
25.01.2023 10:23 - Son Güncelleme: 25.01.2023 10:23
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan denetimlerde en tehlikeli kozmetik markaları ortaya çıktı. 203 kozmetik üründen uygunsuz ve güvensiz olduğu belirlenen 178 ürün için 545 bin 340 lira para cezası kesildi. 52 bin 890 şişe parfüm ve deodorant ise güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi. İşte asla kullanmamanız gereken tehlikeli kozmetik markaları...