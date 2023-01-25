Bu makyaj markalarını sakın kullanmayın! Bakanlık ifşaladı! Yarısından fazlası uygunsuz çıktı! İşte isim isim en tehlikeli kozmetik markaları...

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan denetimlerde en tehlikeli kozmetik markaları ortaya çıktı. 203 kozmetik üründen uygunsuz ve güvensiz olduğu belirlenen 178 ürün için 545 bin 340 lira para cezası kesildi. 52 bin 890 şişe parfüm ve deodorant ise güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi. İşte asla kullanmamanız gereken tehlikeli kozmetik markaları...