Vav TV İzle
Haberler Sağlık Bu makyaj markalarını sakın kullanmayın! Bakanlık ifşaladı! Yarısından fazlası uygunsuz çıktı! İşte isim isim en tehlikeli kozmetik markaları...

Bu makyaj markalarını sakın kullanmayın! Bakanlık ifşaladı! Yarısından fazlası uygunsuz çıktı! İşte isim isim en tehlikeli kozmetik markaları...

TİTCK Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından, Ekim- Aralık 2022 arasında insan sağlığına zararlı, kaçak veya taklit kozmetik ürünleri tek tek teapit edildi.

takvim.com.tr
25.01.2023 10:23 - Son Güncelleme: 25.01.2023 10:23
Bu makyaj markalarını sakın kullanmayın! Bakanlık ifşaladı! Yarısından fazlası uygunsuz çıktı! İşte isim isim en tehlikeli kozmetik markaları...

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan denetimlerde en tehlikeli kozmetik markaları ortaya çıktı. 203 kozmetik üründen uygunsuz ve güvensiz olduğu belirlenen 178 ürün için 545 bin 340 lira para cezası kesildi. 52 bin 890 şişe parfüm ve deodorant ise güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi. İşte asla kullanmamanız gereken tehlikeli kozmetik markaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu makyaj markalarını sakın kullanmayın! Bakanlık ifşaladı! Yarısından fazlası uygunsuz çıktı! İşte isim isim en tehlikeli kozmetik markaları...

Toplam 203 kozmetik ürünü kapsayan denetimlerde, ürünlerin 162'sinin teknik düzenlemeye aykırı, 16'sının ise güvensiz olduğu ortaya çıktı.

Bu makyaj markalarını sakın kullanmayın! Bakanlık ifşaladı! Yarısından fazlası uygunsuz çıktı! İşte isim isim en tehlikeli kozmetik markaları...

Bu ürünleri piyasaya sürenlere toplam 545 bin 340 TL ceza verildi.

Bu makyaj markalarını sakın kullanmayın! Bakanlık ifşaladı! Yarısından fazlası uygunsuz çıktı! İşte isim isim en tehlikeli kozmetik markaları...

Üreticisi belirsiz, sahte, kaçak ya da taklit olduğu saptanan 52 bin 890 şişe parfüm ve deodorant, 5324 sayılı Kozmetik Kanunu çerçevesinde güvensiz ürün olarak tespit edildi. Bu ürünlerin imha edilmesine karar verildi.

Bu makyaj markalarını sakın kullanmayın! Bakanlık ifşaladı! Yarısından fazlası uygunsuz çıktı! İşte isim isim en tehlikeli kozmetik markaları...

KOZMETİKLERİN İÇEREBİLECEĞİ ZARARLI KİMYASALLAR NELERDİR?

1- Parabenler

2- Fitalatlar

3- Sodyum Lauryl Sülfat

4- Nanopartiküller

5- Diethanolamine (DEA) ve Triethanolamine (TEA)

SON DAKİKA