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Haberler Sağlık Günde 7 tane yiyenin dermanı oluyor! Böbrekleri temizliyor, tansiyonu düşürüyor... Sürekli uykuluysanız sebebi bu olabilir!

Günde 7 tane yiyenin dermanı oluyor! Böbrekleri temizliyor, tansiyonu düşürüyor... Sürekli uykuluysanız sebebi bu olabilir!

Sürekli uyku hali artık canınızı sıkmaya başladıysa sebebi bu olabilir. Vücudumuzun tüm yükünü çeken böbreklerimiz ise en çok zarar gören organlar arasında yer alıyor.

takvim.com.tr
25.01.2023 10:38 - Son Güncelleme: 25.01.2023 10:38
Günde 7 tane yiyenin dermanı oluyor! Böbrekleri temizliyor, tansiyonu düşürüyor... Sürekli uykuluysanız sebebi bu olabilir!

Sürekli uyku hali, yorgunluk ve halsizlik durumundan şikayetçiyseniz sizde de bu hastalık olabilir. Vücudumuzda sinsice ilerleyen bu rahatsızlık ilk belirtilerini de oldukça normal bir şekilde gösteriyor. Özellikle bu besin böbreklerinizin temizlenmesine tansiyonunuzun düşmesine yardımcı olacak. Neredeyse doktorların reçeteye yazacağı bu besini yiyenin deyim yerindeyse ömrü uzuyor. İşte çok daha sağlıklı ve dinç olmanızı sağlayacak böbrek temizleyen besinler...

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Günde 7 tane yiyenin dermanı oluyor! Böbrekleri temizliyor, tansiyonu düşürüyor... Sürekli uykuluysanız sebebi bu olabilir!

Böbrekler, tansiyonu kontrol eden ve kemik iliğini kırmızı kan hücreleri üretmesi için uyaran hormonları oluşturmaktan sorumludur ve bunun için uygun beslenme onlar için çok önemlidir.

Günde 7 tane yiyenin dermanı oluyor! Böbrekleri temizliyor, tansiyonu düşürüyor... Sürekli uykuluysanız sebebi bu olabilir!

. Uygun beslenme ile ayrıca diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları ve diğer rahatsızlıkları kolayca engelleyebilirsiniz.

Günde 7 tane yiyenin dermanı oluyor! Böbrekleri temizliyor, tansiyonu düşürüyor... Sürekli uykuluysanız sebebi bu olabilir!

BÖBREK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Çabuk yorulma, sürekli uyku hali


Günde 7 tane yiyenin dermanı oluyor! Böbrekleri temizliyor, tansiyonu düşürüyor... Sürekli uykuluysanız sebebi bu olabilir!

Ayak bilekleri, el ve yüzde şişme

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