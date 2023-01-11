Yürürken sağlığınızdan olabilirsiniz! Meğer fayda yerine zarar veriyormuş... ’Yürüyüş yapmama rağmen zayıflayamıyorum’ diyenler dikkat!

ÇOK FAZLA YÜRÜYÜŞ İYİ DEĞİL

Yürüyüş yapmak, hem beden hem de ruh sağlığını koruyor. Herhangi bir ekipman gerektirmeyen ve sağlık için oldukça büyük bir öneme sahip olan yürüyüş; kalp sağlığından, metabolizmanın hızlanmasına; kilo vermeden, ruhsal ve nörolojik rahatsızlıkların önlenmesine kadar birçok alanda büyük rol oynuyor. Fakat her şeyde olduğu gibi bunun fazlası da vücudunuzun yürüyüşe alışmasına ve yağ yakamamanıza neden olabilir.