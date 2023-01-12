Sigarayı ağzınıza sürmeyeceksiniz! Bağımlılık bükücü mucize çay...Bu çaydan 1 bardak içenin vücudu tertemiz oluyor!
Sigarayı bıraktıran, kanser hücrelerini temizleyen mucize çay! İşte mavi kelebek çayının faydaları.
Mavi kelebek çayı, Tayland'da dağlık bölgelerde yetişen ve mavi kelebek sarmaşığı adıyla anılan bitkinin çiçeklerinden yapılır. Uykusuzluktan kanser hastalığına birçok alanda şifa niteliğinde olan bu çay uzmanlar tarafından en çok önerilenler arasında yer alıyor. İşte mavi kelebek çayının faydaları...
MAVİ KELEBEK ÇAYI FAYDALARI
Mavi kelebek çayı rahatlatıcı bir özelliğe sahiptir. Böylece stresten uzak kalmayı ve sağlar ve uyku problemlerini çözer. Ağrı kesici özelliğe sahip olan mavi kelebek çayı kabızlığa da iyi gelir. Yüksek tansiyonu düşürür ve damar tıkanıklığını önler. Doğal bir ağrı kesici olan çayın balgam söktürücü ve sinüzit giderici bir özelliği de vardır.
Cilt sorunlarını tedavi eden mavi kelebek çayı egzama yaralarına ve yanıklara iyi gelir. İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen mavi kelebek çayı ses tellerinde oluşabilecek enfeksiyonlarda da etkilidir. Mavi kelebek çayı ayrıca sigarayı bırakma konusunda da oldukça destekleyici bir çaydır.
MAVİ KELEBEK ÇAYI NASIL DEMLENİR?
1 bardak kaynamış suyun içerisine 1-2 çay kaşığı mavi kelebek sarmaşığı çiçeği eklenir. Ardından 5 dakika kadar demlendirilir. Çay demlendiğinde çok koyu bir renk elde edilirse üzerine sıcak su ilave edilebilir.