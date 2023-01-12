Sigarayı ağzınıza sürmeyeceksiniz! Bağımlılık bükücü mucize çay...Bu çaydan 1 bardak içenin vücudu tertemiz oluyor!

MAVİ KELEBEK ÇAYI FAYDALARI

Mavi kelebek çayı rahatlatıcı bir özelliğe sahiptir. Böylece stresten uzak kalmayı ve sağlar ve uyku problemlerini çözer. Ağrı kesici özelliğe sahip olan mavi kelebek çayı kabızlığa da iyi gelir. Yüksek tansiyonu düşürür ve damar tıkanıklığını önler. Doğal bir ağrı kesici olan çayın balgam söktürücü ve sinüzit giderici bir özelliği de vardır.