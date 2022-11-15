Kelliğin merhemi bulundu 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez! Saçı olmayanlar bu haber sizin için müjde ki ne müjde

Söz konusu enzimlerden biri de süperoksit dismutaz olarak adlandırılıyor. Araştırmalar kısa süre ve araştırmacılar bir süre önce bu enzimin nanozim adını verdikleri bir taklidini oluşturup 91 farklı kombinasyonla test etti. Testler esas olarak fareler üzerinde gerçekleştirilmiş olsa da insan cildi üzerinde yapılan ilk testler olumlu sonuçlar verdi.