Kelliğin merhemi bulundu 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez! Saçı olmayanlar bu haber sizin için müjde ki ne müjde
Bir yanda ışıl ışıl, göz alıcı saçlar, diğer bir yanda dökülen geleceği kellik olan saçlar... Binlerce insan saç dökülmesi ve kellik ile başa çıkmaya çalışıyor. Kozmetik ürünleri, düzenli uygulanan bakımlar bir yana yürütülen çalışmalarda artık saçı olmayanlar için bir umut kaynağı. Amerikan Kimya Topluluğu tarafından çıkarılan aylık hakemli bilimsel dergi Nano Letters'da yayınlanan bir incelemede, yeni bir teknik ele alındı. Bakın o teknik neymiş.
Amerikan Kimya Topluluğu tarafından aylık hakemli bilimsel dergi Nano Letters'da yayınlanan incemeye göre saçları geri çıkarmaya yardımcı olacak bir bant geliştirildiğine yer verildi. Söz konuus bantı kullandıktan sonraki 13 gün içinde farelerin saçlarının yenilenmesine yardımcı olduğuna yer verildi.
Saç dökülme sorunu olan kişilerin saç folikülleri bir dizi faktörlerden zarar görebilir. Uzman isimlere göre söz konuus faktörler arasında erek cinsiyet hormonların dengesizliği ve iltihaplanma bulunuyor. Bu faktörler aynı anca devreye alındığında ise normal şartlar altında bu durumları kontrol altında tutan antioksidan enzimler işlevini yitirebiliyor.
Söz konusu enzimlerden biri de süperoksit dismutaz olarak adlandırılıyor. Araştırmalar kısa süre ve araştırmacılar bir süre önce bu enzimin nanozim adını verdikleri bir taklidini oluşturup 91 farklı kombinasyonla test etti. Testler esas olarak fareler üzerinde gerçekleştirilmiş olsa da insan cildi üzerinde yapılan ilk testler olumlu sonuçlar verdi.