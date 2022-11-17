İçi de dışı da sizi yakar! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama yavaş yavaş zehirleniyormuşuz! Her yediğinizde adım adım...
Besinler içerdikleri vitamin, mineral gibi unsurlarla vücudumuza hem yarar hem de zarar sağlayabilir. Bazı sağlıklı sandığımız besinler zararlı olanlara örnektir. Bunlardan biride deniz mahsulleri... Balığın ne kadar faydalı olduğunu özellikle de Omega-3 açısından ne kadar zengin olduğunu biliyoruz. Peki ya bazı tehlikeleri olduğunu da söylesek? Dünya Sağlık Örgütü'ne göre balık yerken çok dikkatli olmakta fayda var. Aksi takdirdi sağlığını kötü etkilenebilir. İşte detaylar...
Balık, Akdeniz diyetinin temel besinidir. Aynı zamanda balık içeriğindeki zengin bileşiklerden ötürü uzmanlardan tavsiye edilirdi. Ancak artık durum değişti. Dikkatsiz balık tüketmek sağlığınıza çok büyük zarar verebilir. Toksik etkileri yüzünden balık yemek görme kaybına neden olabilir. Her balık türünde toksik etki çok yüksek olmasa da cıva adı verilen zararlı bir nörotoksinin izlerini de içerebilir.
BALIKTAKİ CIVA TEHLİKESİ
Pek çok kişi tarafından sevilen lezzetli ve omega-3 yağ asitleri ile dolu olan balık, genellikle çeşitli sağlık yararları için lanse edilir. Bununla birlikte, doğal ortamları, bakteri ve diğer işlemlerle metil cıvaya dönüştürülen cıva içerebilir. Balıklar, zehir dolu okyanus ve denizlerde yüzerken solungaçları bu zehirlere maruz kalır.
ÖNEMLİ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, "önemli bir halk sağlığı sorunu" olarak kabul edilen suda doğal olarak bulunan cıva, akciğerleri, böbrekleri, cildi ve hatta gözlerinizi hedef alan bir dizi sağlık komplikasyonuna yol açabilir.