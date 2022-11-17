İçi de dışı da sizi yakar! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama yavaş yavaş zehirleniyormuşuz! Her yediğinizde adım adım...

BALIKTAKİ CIVA TEHLİKESİ

Pek çok kişi tarafından sevilen lezzetli ve omega-3 yağ asitleri ile dolu olan balık, genellikle çeşitli sağlık yararları için lanse edilir. Bununla birlikte, doğal ortamları, bakteri ve diğer işlemlerle metil cıvaya dönüştürülen cıva içerebilir. Balıklar, zehir dolu okyanus ve denizlerde yüzerken solungaçları bu zehirlere maruz kalır.