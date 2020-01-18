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Her sabah bu besini mutlaka tüketin! Kanserden korunmak için birebir

Kanser hiç şüphesiz çağımızın en ürkütücü hastalıklarından. Kanserle mücadelenin tedavisi olduğu şeklinde, doğa bulunan bazı besinler de buna yardım ediyor. İşte onlardan biri... Dünyanın birçok bölgesinde yetişen bu besin kanserin düşmanı. Her sabah tüketildiğinde ise faydası oldukça büyük.

18.01.2020 10:30 - Son Güncelleme: 18.01.2020 10:38
Her sabah bu besini mutlaka tüketin! Kanserden korunmak için birebir

BAĞIŞIKLIK DOSTU ANTİOKSİDAN KAYNAĞI; KETEN TOHUMU

Kahverengi veya altın renginde olan keten tohumu, Asya, Amerika ve Afrika'nın en geleneksel lezzetlerinden biridir. Omega 3, yağ asidi, Ala, liganlar ve lifler bakımından oldukça zengin olan keten tohumu fonksiyonel gıda grubundadır. Ayrıca içeriğinde bol miktarda tiamin ve magnezyum barındıran keten tohumu, zengin bir C, B6 vitamini, potasyum, kalsiyum, demir ve sodyum kaynağıdır.

Her sabah bu besini mutlaka tüketin! Kanserden korunmak için birebir

Etkili bir antioksidan olan keten tohumu, vücudu serbest radikallere karşı koruyarak hastalanma riskini azaltır. Hem lifinden hem de tohumundan yararlanılan bu mucizevi bitkinin tohumundan %45 oranında yağ elde edilir.

Her sabah bu besini mutlaka tüketin! Kanserden korunmak için birebir

KİLO VERMEK İÇİN İYİ BİR YARDIMCI

Diyet yapanların beslenme programından eksik etmediği keten tohumu, kilo vermek için oldukça etkili bir besindir.

Her sabah bu besini mutlaka tüketin! Kanserden korunmak için birebir

Özellikle de uzun süre tokluk hissi sağlaması nedeniyle kilo vermeye çalışan kişiler güvenle tercih edebilir.

Her sabah bu besini mutlaka tüketin! Kanserden korunmak için birebir

KETEN TOHUMUNUN MUCİZEVİ FAYDALARI;

Keten tohumu, içerdiği bol miktarda Omega 3 ve Omega 6 sayesinde kolesterolün kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Aynı zamanda barındırdığı yüksek yağ miktarı sayesinde iyi ve kötü kolesterolleri sağlıklı seviyede tutar.
Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler, kabızlığa iyi gelir ve kabızlıktan kaynaklanan rahatsızlıkları azaltır.

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