Her sabah bu besini mutlaka tüketin! Kanserden korunmak için birebir
Kanser hiç şüphesiz çağımızın en ürkütücü hastalıklarından. Kanserle mücadelenin tedavisi olduğu şeklinde, doğa bulunan bazı besinler de buna yardım ediyor. İşte onlardan biri... Dünyanın birçok bölgesinde yetişen bu besin kanserin düşmanı. Her sabah tüketildiğinde ise faydası oldukça büyük.
BAĞIŞIKLIK DOSTU ANTİOKSİDAN KAYNAĞI; KETEN TOHUMU
Kahverengi veya altın renginde olan keten tohumu, Asya, Amerika ve Afrika'nın en geleneksel lezzetlerinden biridir. Omega 3, yağ asidi, Ala, liganlar ve lifler bakımından oldukça zengin olan keten tohumu fonksiyonel gıda grubundadır. Ayrıca içeriğinde bol miktarda tiamin ve magnezyum barındıran keten tohumu, zengin bir C, B6 vitamini, potasyum, kalsiyum, demir ve sodyum kaynağıdır.
KETEN TOHUMUNUN MUCİZEVİ FAYDALARI;
Keten tohumu, içerdiği bol miktarda Omega 3 ve Omega 6 sayesinde kolesterolün kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Aynı zamanda barındırdığı yüksek yağ miktarı sayesinde iyi ve kötü kolesterolleri sağlıklı seviyede tutar.
Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler, kabızlığa iyi gelir ve kabızlıktan kaynaklanan rahatsızlıkları azaltır.