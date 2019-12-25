Afiyetle yiyorsunuz ama... Bu besinler öldürüyor! İşte ömrü kısaltan yiyecekler

Besinler, sağlıklı yaşam için önemli bir görev üstleniyorlar. Her gün yediğimiz yiyecekler sadece bizi tok tutmuyor, bunun yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmeye, organların düzgün çalışmasına ve bizi birçok rahatsızlıktan korumaya yardımcı olurlar. Bilim insanları yaptığı araştırmalar sonucunda 5 ölümden birinin beslenmeye bağlı rahatsızlıklardan kaynaklı olduğunu ortaya koydu. Bu sebeple neyi nasıl tükettiğimiz çok derece önemli.