Kanserin ilk belirtisi bunlar! Dünya Sağlık Örgütü’nden açıklama! Önemsiz deyip geçmeyin...

KANSERİN İLK BELİRTİLERİ NELER?

Kanser sinsice yerleşen ve vücutta yer edinen ciddi bir rahatsızlık. Fakat her küçük değişikliğe farklı anlamlar yükleyip hastalık hastası haline gelmenize gerek yok. Sadece bu belirtiler ortaya çıktığında alanında uzman bir doktora danışmanızda fayda var. İşte kanserin erken evredeki ilk belirtileri;