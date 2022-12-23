Kanserin ilk belirtisi bunlar! Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama! Önemsiz deyip geçmeyin...
Vücudumuzda zaman zaman meydana gelen rahatsızlıkları göz ardı edebiliyoruz. Fakat bazı belirtileri ciddiye almamak ölüme bile yol açabilir. Bu nedenle uzmanlar vücudunuzu tanımanızı ve onu sık sık kontrol etmenizi tavsiye ediyor. Kanserin ilk evresinde ortaya çıkan bazı belirtileri fark ederseniz ve gerekli tedaviyi alırsanız belki de hayatınız kurtulabilir. Peki nedir bu kanserin ilk belirtisi? İşte ilk evrede vücudunuzun size verdiği hastalık sinyalleri...
23.12.2022 17:25 - Son Güncelleme: 23.12.2022 17:25
KANSERİN İLK BELİRTİLERİ NELER?
Kanser sinsice yerleşen ve vücutta yer edinen ciddi bir rahatsızlık. Fakat her küçük değişikliğe farklı anlamlar yükleyip hastalık hastası haline gelmenize gerek yok. Sadece bu belirtiler ortaya çıktığında alanında uzman bir doktora danışmanızda fayda var. İşte kanserin erken evredeki ilk belirtileri;