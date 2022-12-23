Vav TV İzle
Haberler Sağlık Bilim insanları da onayladı hafızayı çelik gibi yapıyor! Bunu yiyenin hafızası hiçbir şeyi silmiyor bulan kaçırmasın

Bilim insanları da onayladı hafızayı çelik gibi yapıyor! Bunu yiyenin hafızası hiçbir şeyi silmiyor bulan kaçırmasın

Hafızayı çelik gibi yapıyor unutkanlığı kökünden yok ediyor! Biyolojik faktörlere karşı koyarak hep genç ve dinç kalmak her canlının hayalidir. Ancak yaşlanmanın faktörlerinden biri de günlük hayatlarımızdaki alışkanlıklar ve tükettiğimiz besinler. Tüketebileceğiniz bazı besinlerle hem yaşlanmanın hem de unutkanlığın önüne geçebilmeniz mümkün. İşte hafızayı çelik gibi yapan o besinler...

23.12.2022 13:56 - Son Güncelleme: 23.12.2022 13:56
Bilim insanları da onayladı hafızayı çelik gibi yapıyor! Bunu yiyenin hafızası hiçbir şeyi silmiyor bulan kaçırmasın

Gün geçtikçe artan unutkanlık sorunu, bazı besinlerin düzenli tüketilmesiyle giderilebiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bilim insanları da onayladı hafızayı çelik gibi yapıyor! Bunu yiyenin hafızası hiçbir şeyi silmiyor bulan kaçırmasın

Uzmanlar güçlü bir hafızaya sahip olmak için özellikle orman meyveleri ve omega 3'ten zengin bir beslenmeye yönelmeniz gerektiğine dikkat çekiyor.

Bilim insanları da onayladı hafızayı çelik gibi yapıyor! Bunu yiyenin hafızası hiçbir şeyi silmiyor bulan kaçırmasın

HER GÜN 5 PORSİYON SEBZE VE MEYVE TÜKETİN
Güçlü bir hafıza için porsiyonlardan biri mutlaka orman meyvesi, özellikle de yaban mersini olsun. Çünkü yabanmersini, bol miktarda içerdiği 'polifenol' sayesinde beyin hücrelerine saldıran serbest radikallerle savaşabiliyor.

Bilim insanları da onayladı hafızayı çelik gibi yapıyor! Bunu yiyenin hafızası hiçbir şeyi silmiyor bulan kaçırmasın

Günde 2-3 tepeleme yemek kaşığı, yani yaklaşık 30 gram yaban mersini tüketmeniz yeterli olacaktır. Eğer tazesini bulamazsanız kuru yabanmersini de yiyebilirsiniz. Ancak satın alırken mutlaka tadına bakıp şeker oranını kontrol edin.

Bilim insanları da onayladı hafızayı çelik gibi yapıyor! Bunu yiyenin hafızası hiçbir şeyi silmiyor bulan kaçırmasın

Ayrıca elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek en iyi antioksidan kaynaklarını oluşturuyor.

SON DAKİKA