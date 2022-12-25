Canan Karatay yine yaptı yapacağını! Hem lezzetli hem şifa deposu! İşte halsizliği söküp atan o tarif...

Canan Karatay enerji kazanmak isteyenlere yeni önerisiyle geldi. Çok daha dinç ve kuvvetli olmak isteyen birçok kişi halsizlik, yorgunluk ve benzeri durumlardan oldukça şikayetçi. Kış aylarıyla birlikte bağışıklık sisteminin zayıflaması, sürekli uyuma isteği en çok görülen rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Konuyla ilgili altın niteliğinde tavsiye veren Canan Karatay büyük ilgi çekti. 'Bunu yiyen düz duvara tırmanır' diyerek büyük ilgi çeken Karatay'ın tavsiyelerini sizler için derledik. İşte enerjinizi yerine getirecek mucizevi besin...