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Haberler Sağlık İstenmeyen tüyleri yok ediyor! Lazerden daha etkili doğal mucize! Bembeyaz ve parlak bir cilt için...

İstenmeyen tüyleri yok ediyor! Lazerden daha etkili doğal mucize! Bembeyaz ve parlak bir cilt için...

Lazer epilasyona artık para vermenize gerek yok! Doğal yollarla yüzünüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz. İşte istenmeyen tüylerden kurtulmanın en doğal ve kolay yolu...

takvim.com.tr
13.01.2023 21:00 - Son Güncelleme: 13.01.2023 21:00
İstenmeyen tüyleri yok ediyor! Lazerden daha etkili doğal mucize! Bembeyaz ve parlak bir cilt için...

Doğal yollarla yüzünüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmak artık .çok kolay! İşte istenmeyen tüyleri yok eden doğal mucize...

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İstenmeyen tüyleri yok ediyor! Lazerden daha etkili doğal mucize! Bembeyaz ve parlak bir cilt için...

NOHUT UNU KÜRÜ

Malzemeler:

• Yarım kase nohut unu
• Yarım kase süt
• 1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu
• 1 tatlı kaşığı taze krema (Yağlı ciltler için önerilmiyor)

İstenmeyen tüyleri yok ediyor! Lazerden daha etkili doğal mucize! Bembeyaz ve parlak bir cilt için...

Uygulanışı:

• Nohut ununu bir kaba koyun.
• Üzerine süt, zerdeçal tozu ve kremayı ekleyerek çırpın.
• Tüylerin büyüme yönüne sürün ve yarım saat bekleyin.
• Kuruduktan sonra ılık su ile yıkayın.

İstenmeyen tüyleri yok ediyor! Lazerden daha etkili doğal mucize! Bembeyaz ve parlak bir cilt için...

TÜRK KAHVESİ İLE TÜY ALMA

🔶2 kaşık toz Türk kahvesi ve 1 kaşık kabartma tozunu karıştırın.
🔶Öncelikle uygulama yapacağınız yerin tabanına gazete, örtü gibi bir şey serin.
🔶Kahve Karbonat karışımınızı uygulayacağınız bölgeye 3 dakika boyunca masaj yaparak uygulayınz.
🔶30 Dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayınız.
🔶Ne kadar uygulanmalı:

İstenmeyen tüyleri yok ediyor! Lazerden daha etkili doğal mucize! Bembeyaz ve parlak bir cilt için...

Tüyler tamamen bitinceye kadar her gün uygulanmalıdır. Tüylerin sıklığına göre 20 maximum 25 günde kökünden temizlenecektir.

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