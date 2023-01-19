Herkes içiyor ama alkolden daha tehlikeli! Bir anda kalp krizi geçirtiyor... Canan Karatay’dan korkutan uyarı!

Sağlığa en çok zarar verenlerin başında bilindiği gibi alkol ve sigara geliyor. Fakat Prof. Dr. Canan Karatay en az ikisi kadar zararlı olan o tehlikeyi açıkladı. Karatay hoca enerji içeceklerinin ani kalp durmasına da neden olacağını ifade etti. İşte detaylar..