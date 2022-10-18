İşte buz gibi ayakların sıcacık olmasını sağlayacak o yöntem.. Kışın ayaklarınız ısınmıyorsa sebebi belli!
Soğuk havalar geldi çattı. Bütün vücudunuz sıcacık ayaklarınızın buz gibi olmasından mı şikayetçisiniz? Sizde de mikro dolaşım bozukluğu olabilir. Kan vücudu tamamen besleyemediği ortaya böyle bir durum çıkabilir. Zayıf kan dolaşımı cildinizi kurutur, tırnaklarınızı kırılganlaştırır; özellikle bacak tüylerinin dökülmesine, erkeklerde ereksiyon problemlerine, diyabet hastası olanlarda yaraların geç iyileşmesine sebep olabilir. Peki, kışın ayakları sıcacık tutmanın yolları neler? Mikro dolaşım bozukluğu nasıl geçer? İşte detaylar...
Ayak üşümesi sorunu özellikle kış aylarında birçok kişinin başına gelen durumlar arasında yer alıyor. El ayak üşümesinin yanında ciltte kolay morarma, çatlama, varis ve kılcal damar görümünde artış ile düşük tansiyondan biri yada bir kaçına sahipseniz mikrodolaşım bozukluğu sorununuz olabilir. Bu nedenle mutlaka alanında uzman bir doktora görünmeniz tavsiye ediliyor. İşte ayaklarınızı sıcacık yapacak o yöntemler...
AYAKLARDA KAN AKIŞI YAVAŞLAR
Kol ve bacaklarınızda yeterince kan dolaşımı olmadığında el ve ayaklarda soğuma ve uyuşma görülür. Açık tenliyseniz, bacaklarınız mavi bir renk alabilir. Zayıf kan dolaşımı cildinizi kurutur, tırnaklarınızı kırılganlaştırır; özellikle bacak tüylerinin dökülmesine, erkeklerde ereksiyon problemlerine, diyabet hastası olanlarda yaraların geç iyileşmesine neden olur
-Sürekli oturma ve hareketsiz kalmada ayak üşümesi için önemli bir nedendir. Bunun için zaman zaman hareket etmek faydalı olacaktır. Özellikle sürekli oturmalı iş yapan kişiler buna daha çok dikkat etmelidirler.