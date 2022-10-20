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GRİ SAÇLARDAN anında kurtulun! ADETA BEYAZ SAÇ İKSİRİ! 10 YIL GENÇLEŞTİRECEK!

Saçların erken beyazlaşması, grileşmesinin tanımı 20 yaşından önce başlayan klinik olgular için tanımlanmaktadır. Tam olarak neden bilinmemekle birlikte erken yaşlanma bozuklukları, atopi ve otoimmün hastalıklarla ilişkili olabileceği düşünülmektedir.

takvim.com.tr
20.10.2022 21:54 - Son Güncelleme: 20.10.2022 22:02
Doğal yollarla, boyamadan saçlarınız 10 yıl geriye gidecek! Grileşen, beyazlayan saçlara BİRE BİR ÇÖZÜM!

Saç telleri yaşlandıkça pigmentasyonu bozulur ve daha az renk üretmeye başlar. Grileşen saçlarınız hoşunuza gitmiyorsa bunu oldukça kolay bir şekilde giderebilirsiniz. Güzel haber şu; dikkatli bir bakımla saçlarınızdaki grileşmeyi ciddi anlamda yavaşlatabilirsiniz. İşte 10 yıl daha genç gösterecek o formül...

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Doğal yollarla, boyamadan saçlarınız 10 yıl geriye gidecek! Grileşen, beyazlayan saçlara BİRE BİR ÇÖZÜM!

Yeterince vitamin alın. B vitaminleri, özellikle B-12 ve biotin, D vitamini, E vitamini, A vitamini saçlarınızı sağlıklı tutan vitaminlerden bazıları. Bunları sağlıklı bir diyetle alabileceğiniz gibi doktor önerisiyle takviye yoluyla da kazanabilirsiniz.

Doğal yollarla, boyamadan saçlarınız 10 yıl geriye gidecek! Grileşen, beyazlayan saçlara BİRE BİR ÇÖZÜM!

Yeterince mineral alın. Sağlıklı saçlar için önemli minerallerden bazıları: Çinko, demir, magnezyum, selenyum, bakır…

Doğal yollarla, boyamadan saçlarınız 10 yıl geriye gidecek! Grileşen, beyazlayan saçlara BİRE BİR ÇÖZÜM!

Sigara içmeyin. Sigara kullanımı saç köklerine zarar verir ve erken beyazlamayı kolaylaştırır.

Doğal yollarla, boyamadan saçlarınız 10 yıl geriye gidecek! Grileşen, beyazlayan saçlara BİRE BİR ÇÖZÜM!

Saçlarınızı bir şapka veya örtü ile güneş hasarından koruyun.

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