4 haftada 10 yaş geri götürecek! Beyaz saçları YOK EDEN doğal mucize!
Sizler için beyaz saçlarınızı ortadan kaldıracak ve 10 yıl gençelştirecek mucizevi doğal yöntemi bulduk! Bu tariflerle beyaz saçlarınız eski rengine dönecek! Saç beyazlaması tıpkı göz kenarında oluşan kırışıklık gibi bir yaşlılık belirtisidir. Kimi insanlar beyaz saçlardan rahatsız olurken bazı insanlar da saçlara düşen akların olgunluk ve çekicilik getirdiğini düşünmektedir. Birkaç boya işlemi ile kapatılan beyazlık, bir süre sonra saçın uzaması ile beraber yeniden kendini gösterecektir. İşte saç beyazlamasını ŞAK diye kesecek o yöntem...
18.11.2022 08:22 - Son Güncelleme: 18.11.2022 08:24
Araştırmaya göre beyazlayan saçların eski rengine dönebilmesi mümkün! Yaşlandıkça, saçımızın orijinal rengi rengini kaybedip grileşiyor. Bunun nedeni melanin adı verilen pigmentin kaybı. Ancak yapılan araştırmalar saçlardaki grileşme sürecinin en azından geçici olarak geri alınabileceğini ortaya koyuyor.