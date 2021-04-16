İbn-i Sina binlerce yıl önce insanlığa önermişti! Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor

Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı besin...

16.04.2021 08:54 - Son Güncelleme: 16.04.2021 08:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





