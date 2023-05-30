İbn-i Sina reçeteyi yazdı! Tip 1-2 diyabet hastalarına yüzde yüz çözüm! Şeker hastalığını zapt edecek! Günde 1 bardak...
İbn-i Sina reçeti yıllar önce yazdı. Kan şekerinizi zapturapt altına alacak. Doğal yöntem asırlar önce İbn-i Sina tarafından ortaya çıkmış! Diyabet çeşitleri Tip 1, Tip 2, Gestasyonel Diyabet ve Diğer Tipler şeklindedi. İbn-i Sina şeker hastalarına doğal formülü verdi. Bu yöntemle kan şekerinizi düzenleyebilirsiniz. İşte İbn-i Sina'nın tavsiyesi...
İbn-i Sina asırlar öncesinden hastalıklar için tavsiye ettiği pek çok doğal tedavi yöntemi bulunuyor. Bunlarda bir tanesi de şeker hastalığı için. İbn-i Sina diyabet için çözüm önerilerinde bulundu. Diyabet hastalığına şifa oluyor, kanı temizliyor, karaciğeri iyileştiriyor. İşte İbn-i Sina'nın önerdiği şeker hastalığının şifası o çözüm.
TIBBIN BABASI ÖNERDİ
Karahindiba bitkisinin faydaları saymakla bitmez. Doğru tüketildiğinde bir çok hastalıkların önlenmesinde yardımcı oluyor. Vitaminler açısından da oldukça zengin bir bitki olan karahindiba özellikle şeker hastalığına olan faydası ile biliniyor.
İbn-i Sina tarafından da tavsiye edilen karahindiba, Yeşil yaprakları ve sarı çiçekleriyle papatyayı andırıyor. Karahindiba bitkisinin çayı, her derde deva olarak biliniyor. ''Tıbbın Babası'' olarak anılan İbn-i Sina, bin yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında karahindiba bitkisinin kullanılmasını tavsiye ediyor.
Bunun yanı sıra sarılık hastalığına karşı da karahindiba bitkisi tüketilmelidir. Karahindiba özellikle karaciğer hastalıklarına da iyi gelmektedir. Özellikle böbrek hastası olan kişiler karahindiba tükettiklerinde idrar çıkışı da artacaktır. Aynı zamanda kemik sağlığını güçlendirmek için de karahindiba bitkisi tüketilmelidir. Bu bitki cildi de parlatır ve temizler.