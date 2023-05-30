İbn-i Sina reçeteyi yazdı! Tip 1-2 diyabet hastalarına yüzde yüz çözüm! Şeker hastalığını zapt edecek! Günde 1 bardak...

İbn-i Sina asırlar öncesinden hastalıklar için tavsiye ettiği pek çok doğal tedavi yöntemi bulunuyor. Bunlarda bir tanesi de şeker hastalığı için. İbn-i Sina diyabet için çözüm önerilerinde bulundu. Diyabet hastalığına şifa oluyor, kanı temizliyor, karaciğeri iyileştiriyor. İşte İbn-i Sina'nın önerdiği şeker hastalığının şifası o çözüm.