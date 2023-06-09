Kahvaltıda bunu sakın yapmayın: Kısır kalırsınız... Canan Karatay'dan ters köşe eden açıklama bomba gibi düştü!
Türkiye'nin tanınmış sağlık ve beslenme uzmanlarından biri olan Canan Karatay, her söylediğiyle büyük ilgi ve dikkat çekiyor. Sağlık ve beslenme konularında yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Karatay, son açıklamalarıyla yeniden gündeme oturdu. Binlerce kişinin yaptığı hatayı vurgulayan Karatay, "kısır kalırsınız" ifadesiyle peş peşe uyarılarda bulundu. Karatay, sağlıklı yaşam ve doğru beslenme konusunda yıllardır aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübe ve bilgisini kamuoyuyla paylaşan Karatay, geniş bir takipçi kitlesine sahip olmasıyla birlikte büyük bir etki yaratıyor.
09.06.2023 10:49 - Son Güncelleme: 09.06.2023 10:59
Sağlıklı beslenme konusunda açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin ve peynirin yanlış tüketiminin kısırlık riski taşıdığını belirtti. Kahvaltıyı böyle yapanlar için uzman isimden kritik uyarı geldi. Karatay zeytin ve peyniri tüketirken dikkat etmemiz gerekenleri peş peşe sıraladı. İşte Canan Karatay'ın şoke eden o açıklaması...
Ünlü doktor Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamalarla sağlıklı beslenme konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
Zeytinin faydalarıyla bilinen bir besin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Canan Karatay, doğru tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.