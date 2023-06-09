Kahvaltıda bunu sakın yapmayın: Kısır kalırsınız... Canan Karatay’dan ters köşe eden açıklama bomba gibi düştü!

Sağlıklı beslenme konusunda açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin ve peynirin yanlış tüketiminin kısırlık riski taşıdığını belirtti. Kahvaltıyı böyle yapanlar için uzman isimden kritik uyarı geldi. Karatay zeytin ve peyniri tüketirken dikkat etmemiz gerekenleri peş peşe sıraladı. İşte Canan Karatay'ın şoke eden o açıklaması...