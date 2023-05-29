Vücuttaki kan şekerini dengeliyor, fazla kilolara anında savaş açıyor! Bu bitki her derdin mutlak çaresi!

Kaldırık otu Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğal ve yüksek alanlarda yetişen bir bitki olarak biliniyor. Lila renkli çiçekleriyle baharın habercisi olan bu bitki hem sağlık faydaları hem de lezzetiyle insanların dikkatini çekiyor. Akciğerlerde biriken balgamın atılmasına yardımcı olarak solunum yollarını temizlemeye katkıda bulunabiliyor. Enflamatuar ve antiseptik özelliklere sahip olduğu düşünülen bitki, boğaz ağrısını hafifletebiliyor ve enfeksiyonla mücadeleye yardımcı olabiliyor.