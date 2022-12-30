Hem gençleştiriyor hem de kanserin önüne set çekiyor bulduğunuzda kaşık kaşık yiyin! Gecelerin yargıcı olarak biliniyor
Özellikle kış ayların artan gribal enfeksiyonlar, kanser, zamanla kaçınılmaz olarak gelen yaşlılık belirtileri ve nicesi... Tüm bunlarla tek bir besinin başa çıkabileceğini söylesek... Bazen şifa doktorlar, hastaneler dışında çok yakınımızda, evimizde olabiliyor. İşte onlardan biri daha. Bu mucizevi besini her ne kadar yemeyi tercih etmesek de aslında büyük bir şifa deposu.
30.12.2022 13:54 - Son Güncelleme: 30.12.2022 13:54