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Canan Karatay hanımları sert uyardı! 'Suya koyup tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız' Hepsinin içinde zehir var...

Prof. Dr. Canan Karatay sert uyardı. Sabahları sık sık tükettiğimiz zeytinle ilgili kritik detayları açıklayan Karatay, ''Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız.'' dedi. Meğer hepsinin içinde zehir varmış. İşte detaylar...

30.12.2022 19:19 - Son Güncelleme: 30.12.2022 19:22
Canan Karata sert uyardı! ’Suya koyup tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız’ Hepsinin içinde zehir var...

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay bu kez ev hanımlarını uyardı. Sakın zeytini böyle yemeyin. Meğer zehirliymiş, kısırlığa davetiye çıkarıyormuş. İşte Karatay'ın o açıklamaları...

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Canan Karata sert uyardı! ’Suya koyup tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız’ Hepsinin içinde zehir var...

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi zeytin, böyle tüketildiğinde kötü sonuçlar ortaya çıkarıyormuş. Prof. Dr. Canan Karatay tek tek anlattı.

Canan Karata sert uyardı! ’Suya koyup tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız’ Hepsinin içinde zehir var...

Özellikle ülkemizde kahvaltı olmazsa olmaz. Bazen gece bile yemek yerine kahvaltılık atıştırmalıklar tercih ediliyor. Ancak bu noktada bilmeniz gereken çok önemli bir şey var.

Canan Karata sert uyardı! ’Suya koyup tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız’ Hepsinin içinde zehir var...

EYTİNLERİN BİLİNMEYEN BİR YÖNÜ ORTAYA ÇIKTI

Prof Dr. Canan Karatay, zeytinin büyük sırrını verdi. Birçok kişi zeytinleri sudan geçirip sofraya koyuyor.

Canan Karata sert uyardı! ’Suya koyup tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız’ Hepsinin içinde zehir var...

Eğer siz de zeytinleri bu şekilde tüketiyorsanız büyük bir yanlış yapıyorsunuz.

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