Suya biraz damlatın ve mucizeyi görün! Doktorlar onayladı! Şeker hastalarına, kilo problemi olana doğal çözüm...
Fazla kilolarından şikayetçi olan herkes kilo vermenin yöntemlerini aramaya başladı. Sabahları aç karnına sirke tüketmek hem metabolizmayı çalıştırıyor hem de şeker hastalığına iyi geliyor. Elma sirkesi antiseptik özelliği sayesinde vücudun iltihaplardan arınmasını sağlıyor. Hastalılara karşı direnci artırıyor ve bağışıklığı güçlendiriyor. Elma sirkesi ayrıca metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle kilo vermeye de yardımcı oluyor. İşte elma sirkesi faydaları ve kullanımı hakkında tüm merak edilenler...
ELMA SİRKESİ BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR
Elma sirkesinin içerisinde C vitamini bulunur. C vitamini sayesinde bağırsaklar uyarılır ve çalışmaya başlar. Vücudunuzda sürekli kabızlık ve şişkinlik sorunuyla karşı karşıya kalıyorsanız elma sirkesini içebilirsiniz.
1 kaşık elma sirkesini sabahları 1 bardak suya karıştırıp içtiğinizde bağırsaklarınızın düzenli çalışmasını sağlayabilir, sindirimi kolaylaştırabilirsiniz.
VÜCUTTAN TOKSİNLERİ ATAR
Vücutta biriken toksinler yorgun, halsiz ve şişkin hissetmenize sebep olur. Toksinler vücudunuza zarar veren ve yoran maddelerdir.
Vücudunuzda biriken toksinleri elma sirkesi tüketerek atabilirsiniz. Elma sirkesi içerek toksinlerden doğal şekilde vücudunuzu arındırmış olacaksınız. Her sabah aç karına içilen elma sirkesi vücudu ödem, toksin ve şişkinlikten arındırır.
ELMA SİRKESİ YAĞLARI YAKAR
Elma sirkesi, yavaşlayan metabolizmayı harekete geçirir. Elma sirkesi metabolizmayı hızlandırıcı etkisi sayesinde vücuttaki yağ yakımını gerçekleştirir. Özellikle göbek ve basen bölgesinde biriken yağları hızlıca yakmanıza yardımcı olur.
Elma sirkesi tek başına kilo vermenizi sağlamaz. Fazla kilolarınızdan kurtulmak için mutlaka egzersiz ve diyet yapmanız gerekir. Elma sirkesi bunlara ek olarak tüketildiğinde zayıflamanıza yardımcı olur. Her sabah içilen elma sirkesi, metabolizmayı harekete geçirir ve sindirimi düzene sokar. Bu sayede vücudunuzdaki yağları daha kısa sürede yakabilirsiniz.
AÇ KARNINA ELMA SİRKESİ İÇMEK
Sirke, özellikle kaliteli ham maddeler ve organik içeriklerle üretildiğinde iyi beslenmeye katkı sunan gıdalardan birini oluşturuyor. Tıpkı sirke gibi sirkeli suyun etkilerinin de bulunduğu pek çok kişi tarafından biliniyor. Aynı zamanda sirkenin kilo vermek isteyen kişiler tarafından özellikle tercih edildiği de biliniyor. Elma sirkesi aç karnına içildiğinde açlık hissini bastırıyor. Gün boyu tok kalmanıza yardımcı oluyor ve fazla kalori alımını engelliyor.