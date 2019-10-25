Hayatımızı kabusa çeviren kabızlık nasıl geçer? Kabızlığa iyi gelen besinler nelerdir?

Kabızlık bazen haftalar süren, ciddi hasarlara yol açan ve hayatı dar eden hemen herkesin hayatının bir döneminde sıklıkla ya da nadiren mutlaka yaşadığı bir problemdir. Bağırsak fonksiyonlarının düzgün çalışmaması, yanlış gıda tüketimi, hareketsiz yaşam gibi birçok nedene bağlanan kabızlığı gideren çözümler mevcuttur.