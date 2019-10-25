Hayatımızı kabusa çeviren kabızlık nasıl geçer? Kabızlığa iyi gelen besinler nelerdir?
Hiç kuşkusuz çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri kabızlık. Gündelik hayatlarımızı da olumsuz yönde etkileyen kabızlık ciddi hasarlara yol açıyor ve deyimi yerindeyse hayatı kabusa çeviriyor. Bu problemi yaşamadan evvel önlemini almak ve sıkıntıya girmemek bizim elimizde ama kabız olduktan sonra ne yapılması gerektiğini de bilmek gerek. Peki kabızlık nasıl geçer? Kabızlığa iyi gelen besinler nelerdir? İşte kabızlığa iyi gelen besinler listesi.
25.10.2019 12:03
- Son Güncelleme: 25.10.2019 12:03
Kabızlık bazen haftalar süren, ciddi hasarlara yol açan ve hayatı dar eden hemen herkesin hayatının bir döneminde sıklıkla ya da nadiren mutlaka yaşadığı bir problemdir. Bağırsak fonksiyonlarının düzgün çalışmaması, yanlış gıda tüketimi, hareketsiz yaşam gibi birçok nedene bağlanan kabızlığı gideren çözümler mevcuttur.
KABIZLIK NEDEN OLUR?
En sık karşılaşılan sindirim problemlerinden olan kabızlık zayıf bağırsak hareketleri, karın şişliği, ağrı, kusma ve sert, küçük dışkı şeklinde baş gösterir. Kabızlığın ise birden fazla nedeni olabilir. Dışkılama sayısının haftada ikiye ve daha aza inmesi kabızlık olarak isimlendirilir.
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