Hangi kan grubu ne yemeli? İşte gruba göre faydaları ve zararlı besinler
Kan grubunuzun tükettiğiniz besinlerin faydalılık ve zararlılık duruma direkt etki ettiğini biliyor musunuz? Hayli ilginç gelebilir ama faydalı diye tükettiğimiz pek çok besin, kan grubumuzdan dolayı vücutta yan etki yaratabilir. Tam tersi şekilde zararlı olduğuna inandığımız pek çok besin faydalı olabilir. Peki hangi kan grubu ne yemeli? Hangi besini tüketmeli?
18.04.2019 15:05
- Son Güncelleme: 18.04.2019 15:21
Her bireyin tükettiği besinler vücutta farklı etkilere sebep olur. Bunun sebebi farklı kan gruplarıdır. Her kan grubunun besinlere verdiği tepkiler farklıdır. Peki kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli?
İŞTE KAN GRUPLARINA GÖRE BESLENME LİSTESİ...
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