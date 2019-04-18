Hangi kan grubu ne yemeli? İşte gruba göre faydaları ve zararlı besinler

Her bireyin tükettiği besinler vücutta farklı etkilere sebep olur. Bunun sebebi farklı kan gruplarıdır. Her kan grubunun besinlere verdiği tepkiler farklıdır. Peki kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli?

İŞTE KAN GRUPLARINA GÖRE BESLENME LİSTESİ...