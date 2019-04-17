Kanser uzmanlarından yoğurt uyarısı! Ev yapımı yoğurdun bir faydası daha ortaya çıktı! Her gün 2 fincan yoğurt tüketince...

Hassas bağırsak sendromunun en yaygın görülen sindirim sistemi hastalıklarından olduğunu aktaran Bilecen, hastalığın karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal atakları ile seyrettiğini ve kişinin sosyal hayatını büyük ölçüde etkilediğini ifade etti.