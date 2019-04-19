Kanser riskine karşı uzak durmamız gereken besinler neler? Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Günlük hayatta tükettiğimiz bazı besinlerin aslında ne kadar zararlı olduğunu bilmiyoruz. Bu besinler vücudumuzu tehdit ederek sağlığımızla oynuyorlar. Bilim insanları her gün tükettiğimiz besinlerin kansere neden olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar, çoğumuzun dolabında olup, her gün tükettiğimiz ancak kansere sebep olabilen 14 yiyeceği sıraladı. Kanser riskine karşı uzak durmamız gereken besinler neler? İşte çağımızın korkunç hastalığı kansere sebep olan 14 besin...

19.04.2019 20:17 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





