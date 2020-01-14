Gurme Gıda yine vatandaşın sağlığını hiçe saydı! Domuz eti listesinde yine aynı firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşı taklit ve tağşiş ürünlerle kandırarak sağlığıyla oynayan markaları tek tek açıkladı. Bakanlığın yaptığı incelemelerde 229 firmaya ait toplam 386 parti üründe hile tespit edildi. Daha önce yayınlanan listelerde yer alan ve vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edilen Gurme Gıda yine aynı skandalla listeye girdi. Kendilerini "Sağlıklı ve güvenilir ürünler üretmek için kalite, hijyen ve yasa kurallarını titizlikle yerine getirmenin gerekliliğine inanan ve bunu ilke edinen bir kuruluşuz" diye tanımlayan Gurme Gıda'nın kangal fermente sucuğunda domuz eti tespit edildi.