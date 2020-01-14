Gurme Gıda yine vatandaşın sağlığını hiçe saydı! Domuz eti listesinde yine aynı firmalar
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan gıda teröristlerini bir bir ifşa etti. Bakanlığın açıkladığı listede yer alan isimlerden bazıları ise tanıdık. Özellikle vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıkan ve Migros'ta da satılan Gurme Gıda, yine halkın sağlığını hiçe sayarak aynı listede yer aldı. İşte vatandaşa dana eti yerine domuz et, tek tırnaklı eti ve at eti yediren firmalar…
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşı taklit ve tağşiş ürünlerle kandırarak sağlığıyla oynayan markaları tek tek açıkladı. Bakanlığın yaptığı incelemelerde 229 firmaya ait toplam 386 parti üründe hile tespit edildi. Daha önce yayınlanan listelerde yer alan ve vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edilen Gurme Gıda yine aynı skandalla listeye girdi. Kendilerini "Sağlıklı ve güvenilir ürünler üretmek için kalite, hijyen ve yasa kurallarını titizlikle yerine getirmenin gerekliliğine inanan ve bunu ilke edinen bir kuruluşuz" diye tanımlayan Gurme Gıda'nın kangal fermente sucuğunda domuz eti tespit edildi.
VATANDAŞTAN TEPKİ YAĞDI
Daha önce 2019 yılı Ekim ayında yayınlanan listede de yer alan ve vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edilen Gurme Gıda'nın yeniden listede olması büyük tepki çekti. Vatandaş cezaların caydırıcılığını sorgularken bu tip markaların kapatılmasını istedi.
İŞTE VATANDAŞA DOMUZ, AT VE EŞEK ETİ YEDİREN FİRMALAR...