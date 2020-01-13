Bakanlık açıkladı: O ürünleri çocuklarınızdan uzak tutun! İşte kanserojen madde içeren ürünler

Kaçak olarak merdiven altı üretilen ve zararlı maddeler barındıran ürünler çocuklarımız için tehlike saçıyor. Kıyafet, oyuncak, bebek ve çocuk ürünleri üzerinde yapılan denetimlerde pek çok kimyasal maddeye rastlanırken, bebek ve çocuk kıyafetlerindeki aksesuarlarda tespit edilen 'nikel' başı çekiyor. İçerisinde kanserojen madde bulunduran tek ürün bunlar değil... Her gün yediklerimiz, içtiklerimize de dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar insanların her gün severek tükettiği besinlerden bir çoğunun kansere yol açtığını belirtildi. Amerikalı biyokimyacı Dr.T.Colin Campbell, sütün içerisinde bulunan kazein maddesinin, kanserojen olduğunu belirterek, sütün, tüketmekte olduğumuz en zararlı gıdalardan biri olduğunu söyledi. Kanserle mücadelede eden vücudun direncine katkı vermek yerine kanserojen maddeleri vücuda yayan besinler sizler için açıklandı. Kansere neden olan besinler hangileri? sorusunun cevabı uzmanlar tarafından yanıtlandı.

13.01.2020 14:32 - Son Güncelleme: 13.01.2020 14:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





