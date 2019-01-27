Limon ferahlatıcı özelliği sahiptir! İşte limon dilimleri ile uyumanın mucizevi etkileri...

Limon gibi bazı kokular ferahlatıcı özelliğe sahiptir. Bu koku ortaya çıktığında sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça iyidir. Limonun ferahlatıcı özelliği uykunuzu da etkiler. Rahat uykuya dalmak için baş ucunuza limon koymayı deneyebilirsiniz. Tüm yapmanız gereken şey; bir limonu alıp, onu dörde bölmek ve içine tuz serpmek... İşte limon dilimleri ile uyumanın mucizevi etkileri...

27.01.2019 18:25 - Son Güncelleme: 27.01.2019 23:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





