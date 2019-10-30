Gripsavar ıhlamur! Tam bir şifa deposu çıktı! İşte faydaları...
Değişken havalar kişilerin bağışıklık sistemini de etkiliyor. Vatandaşlar sağlıklarını korumak amacıyla kendilerine çeşitli yollar ararlar. Değişken havaların en bariz etkileri; halsizlik, yorgunluk, boğaz ağrısı, baş ağrısı, grip ya da nezle gibi şikayetlerdir. Güzel kokusuyla ıhlamur, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Grip ve soğuk algınlığıyla savaşan ıhlamur, öksürüğü hafifletiyor. İşte ıhlamurun faydaları...
30.10.2019 21:45
- Son Güncelleme: 30.10.2019 21:47
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