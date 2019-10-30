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Bu listedeki besinler zehir saçıyor! İşte dünyanın en sağlıksız besinleri

Her gün tükettiğiniz onlarca besinin sağlığınız için tehlike saçtığını biliyor muydunuz? Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan rapora göre günlük yaşamda tükettiğimiz birçok besin zararlı maddeler içeriyor. İşte dünyanın en sağlıksız besinleri listesi...

30.10.2019 17:36 - Son Güncelleme: 30.10.2019 17:36
Bu listedeki besinler zehir saçıyor! İşte dünyanın en sağlıksız besinleri

En sağlıksız besinlerin listesi açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı rapora göre günlük hayatta tükettiğimiz yiyeceklerin büyük bir bölümü zararlı maddeler içeriyor. Doğrudan yediğimiz veya yemeğin içerisine dolaylı yollardan katığımız besinler her gün vücudumuzu zehirlemeye devam ediyor. İşte İnsan sağlığına zarar verecek 30 ürün:

Bu listedeki besinler zehir saçıyor! İşte dünyanın en sağlıksız besinleri

DÜNYANIN EN SAĞLIKSIZ YİYECEKLERİ!
Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan en sağlıksız 30 yiyecek:

Bu listedeki besinler zehir saçıyor! İşte dünyanın en sağlıksız besinleri

İşlenmiş et: Zararlı içerik Nitrat, aşırı tuz

Bu listedeki besinler zehir saçıyor! İşte dünyanın en sağlıksız besinleri

Aşırı yağda kızartılmış yiyecekler: Zararlı içerik Hidrojenize yağ

Bu listedeki besinler zehir saçıyor! İşte dünyanın en sağlıksız besinleri

Tatlandırıcı: Zararlı içerik Sukraloz

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