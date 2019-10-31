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Kalbe ne iyi gelir? Kalbe iyi gelen besinler nelerdir? İşte hayat kurtaran o liste

Kalp hastalıkları, ölümle sonuçlanan hastalıkların ilk sırasında yer alıyor. Bu hastalıkların çoğu kişinin beslenme alışkanlıklarıyla doğrudan ilgili. Size öyle besinlerden bahsedeceğiz ki adeta ömür uzatıyorlar. Doğanın bize şifacı olarak gönderdiği bu besinlerin birçok faydası bulunuyor. Kalp sağlığı için neler yemeniz gerektiğini biliyor musunuz? Kalbi koruyan besinler nelerdir? Adeta ömür uzatan besinler listesini sizin için derledik. İşte kalp sağlığı için tüketilmesi gereken besinler ve faydaları...

31.10.2019 17:07 - Son Güncelleme: 31.10.2019 17:07
Kalbe ne iyi gelir? Kalbe iyi gelen besinler nelerdir? İşte hayat kurtaran o liste

Zeytinyağı, kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL'yi düşürmeye yardımcı olan güçlü bir antioksidan deposudur. Üstelik kötü kolesterolünüzü düşürürken iyi kolesterol HDL'nizin seviyesini etkilemez.

Kalbe ne iyi gelir? Kalbe iyi gelen besinler nelerdir? İşte hayat kurtaran o liste

Süt, içeriğindeki kalsiyum ve potasyum sayesinde kan basıncınızı dengelemek için çok önemli. Bol bol içmeye çalışın. Hayvansal sütleri içmek istemiyorsanız soya sütünü deneyebilirsiniz.

Kalbe ne iyi gelir? Kalbe iyi gelen besinler nelerdir? İşte hayat kurtaran o liste

İçindeki kakao miktarı en az yüzde 75 (hatta mümkünse yüzde 85) olan bitter çikolata sadece stresle mücadele etmez aynı zamanda kalbiniz için de çok faydalıdır. ABD'de yapılan bir araştırma günde 170 gram çikolata yemenin kötü kolesterolü düşürdüğünü ortaya koymuş.

Kakaoda bulunan fenol maddesi de antiseptik ve antienflamatuar özelliğiyle kalp hastalığı riskinizi düşürüyor ve damarlarınızda tıkanıklığa neden olan maddelerin tutulmasını önlüyor.

Kalbe ne iyi gelir? Kalbe iyi gelen besinler nelerdir? İşte hayat kurtaran o liste

Domates ve salça, ketçap gibi domates ürünleri, likopen adı verilen ve kalp sağlığınız açısından önemli rol oynayan antioksidanın adeta deposu gibidir. Mutlaka beslenmenizin bir parçası haline getirmeye çalışın.

Kalbe ne iyi gelir? Kalbe iyi gelen besinler nelerdir? İşte hayat kurtaran o liste

Kırmızı biberler de domates gibi birer likopen deposu. Bu madde ne yazık ki yeşil biberlerde yok. Üstelik bu sebze kolesterolü düşüren çözünebilir lif kaynağı ve güçlü antioksidanlar olan A ve C vitamini açısından da çok zengin.

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