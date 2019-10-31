Kalbe ne iyi gelir? Kalbe iyi gelen besinler nelerdir? İşte hayat kurtaran o liste
Kalp hastalıkları, ölümle sonuçlanan hastalıkların ilk sırasında yer alıyor. Bu hastalıkların çoğu kişinin beslenme alışkanlıklarıyla doğrudan ilgili. Size öyle besinlerden bahsedeceğiz ki adeta ömür uzatıyorlar. Doğanın bize şifacı olarak gönderdiği bu besinlerin birçok faydası bulunuyor. Kalp sağlığı için neler yemeniz gerektiğini biliyor musunuz? Kalbi koruyan besinler nelerdir? Adeta ömür uzatan besinler listesini sizin için derledik. İşte kalp sağlığı için tüketilmesi gereken besinler ve faydaları...
İçindeki kakao miktarı en az yüzde 75 (hatta mümkünse yüzde 85) olan bitter çikolata sadece stresle mücadele etmez aynı zamanda kalbiniz için de çok faydalıdır. ABD'de yapılan bir araştırma günde 170 gram çikolata yemenin kötü kolesterolü düşürdüğünü ortaya koymuş.
Kakaoda bulunan fenol maddesi de antiseptik ve antienflamatuar özelliğiyle kalp hastalığı riskinizi düşürüyor ve damarlarınızda tıkanıklığa neden olan maddelerin tutulmasını önlüyor.