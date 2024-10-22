Giysilere, seslere veya dokulara aşırı tepki veriyorsa dikkat! Çocuğunuzun Ergoterapiye ihtiyacı olduğunun 5 belirtisi

Duyusal İşlem Bozukluğu (DİB), çocuğun çevresindeki duyusal bilgileri doğru şekilde algılamada ve yanıtlamada zorlandığı bir durumdur. Bu durum, çocuğun günlük yaşamını, sosyal ilişkilerini ve okul başarısını olumsuz etkileyebilir. Duyusal işlem bozukluğu olan çocuklar, aşırı hassasiyet ya da duyusal uyaranlara karşı yetersiz tepki gösterebilir. İşte DİB'in detayları, belirtileri ve çözümleri...