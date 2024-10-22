Giysilere, seslere veya dokulara aşırı tepki veriyorsa dikkat! Çocuğunuzun Ergoterapiye ihtiyacı olduğunun 5 belirtisi

Ergoterapi, çocukların motor, bilişsel, fiziksel ve konuşma gelişimini desteklemek için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık kazanmalarına yardımcı olur ve uzmanlar, çocukların gelişim alanlarını analiz ederek bireysel ihtiyaçlara uygun terapiler sunar. İşte çocuğunuzun pediyatrik ergoterapiye ihtiyaç duyabileceğini gösteren 5 belirti...
Duyusal İşlem Bozukluğu (DİB), çocuğun çevresindeki duyusal bilgileri doğru şekilde algılamada ve yanıtlamada zorlandığı bir durumdur. Bu durum, çocuğun günlük yaşamını, sosyal ilişkilerini ve okul başarısını olumsuz etkileyebilir. Duyusal işlem bozukluğu olan çocuklar, aşırı hassasiyet ya da duyusal uyaranlara karşı yetersiz tepki gösterebilir. İşte DİB'in detayları, belirtileri ve çözümleri...
DUYUSAL İŞLEM BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ
Aşırı Hassasiyet (Hipersensitivite)
Bazı seslere, dokulara veya ışıklara karşı aşırı tepki verirler.
Kalabalık yerlerde huzursuzluk yaşar, dokunulmaya karşı rahatsızlık duyabilirler.
Yüksek sesli ortamlardan kaçar veya ani seslerden irkilirler.