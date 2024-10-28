Sağlık için en faydalı yağ meğer buymuş! Ne zeytinyağı ne de tereyağı... Ezber bozan araştırma

Sağlık için en faydalı yağ hangisi? Aklınıza ilk gelen seçenekler muhtemelen zeytinyağı ya da tereyağı olacaktır. Ama cevap bambaşka! İşte Stanford Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırmaya göre sağlığa en faydalı yağ ve özellikleri…

Ne zeytinyağı ne de tereyağı!

Araştırmaya göre, insan sağlığı için en faydalı yağ zeytinyağı veya tereyağı değil ayçiçek yağı olarak açıklanıyor. Ayçiçek yağı genellikle ekonomik ve ulaşılabilir bir seçenek olduğu için sıkça kullanılsa da sağlık açısından yaygın bir ön yargı bulunuyor.