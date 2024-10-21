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Kalp krizi artışlarında Covid-19 mu etkili? Yıllardır merak edilen soruya son nokta koyuldu

Son yıllarda kalp krizi vakalarında gözlenen artış, sağlık uzmanlarının dikkatini çekerken, bu durumun COVID-19 pandemisiyle bağlantısı uzun süredir tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmalar, pandeminin kalp sağlığı üzerindeki etkilerine dair önemli bulgular ortaya koyarak bu soruya net bir yanıt getirdi.

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 17:49 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 17:49
Kalp krizi artışlarında Covid-19 mu etkili? Yıllardır merak edilen soruya son nokta koyuldu

COVID-19 pandemisinin yalnızca solunum yollarını değil, aynı zamanda kalp sağlığını da etkileyebileceği yönündeki iddialar, son yıllarda gündemdeki yerini koruyor. Uzun zamandır cevap bekleyen bu soruya, yapılan yeni bilimsel çalışmalar ışığında açıklık getirildi ve pandeminin kalp krizi riskine olan etkisi netlik kazandı.

Kalp krizi artışlarında Covid-19 mu etkili? Yıllardır merak edilen soruya son nokta koyuldu

COVİD-19 KALP VE DAMAR HASTALIKLARINI NASIL ETKİLİYOR?

Son araştırmalara göre, Covid-19 enfeksiyonu, kalp krizi ve felç riskini tıpkı tıkanmış damarlar veya Tip 2 diyabet kadar artırıyor. Bilim insanları, bu durumun kardiyovasküler hastalıkların dünya genelinde artışına da açıklama getirebileceğini belirtiyor. Araştırma, özellikle Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan kişilerin uzun vadeli risklerle karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor.

Kalp krizi artışlarında Covid-19 mu etkili? Yıllardır merak edilen soruya son nokta koyuldu

Araştırmanın baş yazarı olan James Hilser, Los Angeles'taki Güney Kaliforniya Üniversitesi Keck Tıp Fakültesi'nde yaptığı açıklamada "Covid-19 enfeksiyonunun kardiyovasküler sağlığa uzun vadeli etkilerini bulduk. Özellikle hastaneye yatmayı gerektiren vakalarda bu risk daha belirgin" dedi.

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