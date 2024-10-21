Kalp krizi artışlarında Covid-19 mu etkili? Yıllardır merak edilen soruya son nokta koyuldu

COVID-19 pandemisinin yalnızca solunum yollarını değil, aynı zamanda kalp sağlığını da etkileyebileceği yönündeki iddialar, son yıllarda gündemdeki yerini koruyor. Uzun zamandır cevap bekleyen bu soruya, yapılan yeni bilimsel çalışmalar ışığında açıklık getirildi ve pandeminin kalp krizi riskine olan etkisi netlik kazandı.

COVİD-19 KALP VE DAMAR HASTALIKLARINI NASIL ETKİLİYOR? Son araştırmalara göre, Covid-19 enfeksiyonu, kalp krizi ve felç riskini tıpkı tıkanmış damarlar veya Tip 2 diyabet kadar artırıyor. Bilim insanları, bu durumun kardiyovasküler hastalıkların dünya genelinde artışına da açıklama getirebileceğini belirtiyor. Araştırma, özellikle Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan kişilerin uzun vadeli risklerle karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor.