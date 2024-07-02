Gıda uzmanları bas bas bağırıyor! Eğer sahte ayçiçek yağı kullanırsanız...

Günümüzde piyasada bulunan sahte ayçiçek ve zeytinyağları tüketiciler için giderek büyüyen bir sorun oluşturuyor. Sağlıksız üretim yöntemleri ve bilinçsiz tüketim, hem sağlık risklerini artırıyor hem de ekonomik kayıplara neden oluyor. Uzmanlar sahte yağların tespit edilmesinin zor olduğunu belirtse de bilinçli tüketiciler için dikkat edilmesi gereken bazı önemli işaretler mevcut.