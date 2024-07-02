Gıda uzmanları bas bas bağırıyor! Eğer sahte ayçiçek yağı kullanırsanız...

Günümüzde piyasada bulunan sahte ayçiçek ve zeytinyağları tüketiciler için giderek büyüyen bir sorun oluşturuyor. Sağlıksız üretim yöntemleri ve bilinçsiz tüketim, hem sağlık risklerini artırıyor hem de ekonomik kayıplara neden oluyor. Uzmanlar sahte yağların tespit edilmesinin zor olduğunu belirtse de bilinçli tüketiciler için dikkat edilmesi gereken bazı önemli işaretler mevcut.
Sahte yağlardan korunmanın en önemli yollarından biri, ürünün ambalaj ve etiket bilgilerini dikkatlice incelemektir. Ambalajı delinmiş, sızdırılmış veya yıpranmış ürünlerden kesinlikle uzak durulmalıdır. Ayrıca, güneş altında veya yol kenarlarında satılan etiketsiz ürünler, sağlık için ciddi riskler taşımaktadır.
Uzmanlar, mümkünse cam şişelerde satılan ve bilinen markaların ürünlerini tercih etmeyi önermektedir.
SAHTE YAĞLAR NASIL ANLAŞILIR?
Sahte yağları anlamak için dikkat edilmesi gereken birkaç temel gösterge bulunmaktadır: