Uzman isim uyardı! Karpuz ve peyniri sakın bir arada yemeyin! Herkes tabak tabak tüketiyordu...

Yazın gelişiyle birlikte artan sıcaklar, beslenme alışkanlıklarımızda da önemli değişiklikler getiriyor. Özellikle karpuz, yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden biri olarak sofralarımızda sıkça yer buluyor. Karpuzun ferahlatıcı ve su oranı yüksek yapısı, sıcak yaz günlerinde tercih edilmesinin başlıca sebeplerinden. Ancak, karpuz ve peynir gibi popüler bir kombinasyonun birlikte tüketilmesi, bazı sağlık uzmanlarına göre vücut için olumsuz etkilere sahip olabilir. Bu ikili, lezzetli ve hafif bir seçenek olmasına karşın, sindirim sistemi üzerinde yaratabileceği potansiyel sorunlar nedeniyle dikkatli tüketilmesi gerekiyor.
Yaz mevsiminde sağlıklı beslenme için uyarılarda bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Emily Patterson, sağlıklı olduğuna inanılan birçok besinin zararlarının olabileceğini ifade etti. Dr. Patterson, bu açıklamayı 18 Temmuz 2024 tarihinde Baltimore'da düzenlenen "Summer Health and Nutrition" konferansında yaptı.
🚫 KARPUZ VE PEYNİRİ BERABER YEMEYİN
Karpuz genellikle hafif ve su oranı yüksek bir meyvedir. Diğer yandan peynir, protein ve yağ içeriği yüksek bir besindir. Bu iki yiyeceği birlikte tükettiğinizde, bazı insanlar sindirim sorunları yaşayabilirler. Özellikle mide rahatsızlığı olan veya hassas sindirimi olan kişilerde bu durum daha belirgin olabilir. 🥵
Dr. Patterson, porsiyon büyüklüğüne dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, birlikte tüketilen karpuz ve peynirin yüksek protein ve şeker sebebiyle vücuda zarar verebileceğine dikkat çekti.