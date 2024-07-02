Termometreler 40'ı aştı: Uzmanından güneş çarpmasına karşı hayati uyarılar! Hangi belirtiler görülür? Kimler risk altında?

Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerine çıktı. Prof. Dr. Osman Erk, güneş çarpmasına karşı hayati uyarılar yaptı: Fazla güneş sadece deri değil aynı zamanda kalıcı nörolojik hasarlara da yol açıyor...
Yaz fena bastırdı. Termometreler 40'ı aştı. Bu durum belirli tehlikelere de yol açtı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Osman Erk, güneş çarpmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. "Yoğun ve uzun süreli güneş ışınları ölüme ve kalıcı nörolojik hastalıklara yol açar" deyip şu ifadeleri kullandı:
NASIL OLUŞUR?
Beynin tabanında, hipotalamus adı verilen bölgede ısı düzenleme merkezi vardır. Kafaya ve enseye direkt gelen güneş ışınlarının etkisiyle bu ısı düzenleme merkezi hasar gördüğü zaman vücut ısısı korunamaz. Vücut ısısının artması ile başta beyin, beyin zarları, diğer hayati organlar zarar görür.
HANGİ BELİRTİLER GÖRÜLÜR?
Güneş çarpmasının en önemli belirtisi yüksek ateş, bulantı, kusma ve baş ağrısıdır. Bu belirtilerle tablo menenjit hastalığına benzer.