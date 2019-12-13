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Gezegendeki en sağlıksız 30 besin açıklandı! Gönül rahatlığıyla tüketiyoruz ama...

Her gün tükettiğiniz onlarca besinin sağlığınız için tehlike saçtığını biliyor muydunuz? Eatthis adlı site 'Gezegendeki en sağlıksız 30 besin'i seçti. Listede oldukça şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı. Meğer sağlıklı diye tükettiğimiz pek çok besin sağlığımızın düşmanıymış. İşte dünyanın en sağlıksız besinleri listesi...

13.12.2019 11:59 - Son Güncelleme: 13.12.2019 12:09
Gezegendeki en sağlıksız 30 besin açıklandı! Gönül rahatlığıyla tüketiyoruz ama...

Severek yediğiniz gıdalarda tam olarak ne olduğunu ve neden bu tercihlerin kötü olduğunu anlamaya yardımcı olacak bir paylaşımda bulunan Eatthis.com, Gezegendeki En Sağlıksız 30 Besin'i seçti.

Gezegendeki en sağlıksız 30 besin açıklandı! Gönül rahatlığıyla tüketiyoruz ama...

Mayonez

Sağlıksız madde: Sodyum, şeker, koruyucu maddeler

Mayonez, boş kalorili çeşnilerin en kötüleri arasında yer alır.

Bunun yerine: Yoğurt, limon suyu, hardal, biber ve baharatları harmanlayarak evde daha sağlıklı bir mayonez yapabilirsiniz.

Gezegendeki en sağlıksız 30 besin açıklandı! Gönül rahatlığıyla tüketiyoruz ama...

Yapay çikolata kaplamalı yiyecekler

Sağlıksız madde: Polisorbat 60

Bunun yerine: Gerçek çikolata yiyebilirsiniz.

Gezegendeki en sağlıksız 30 besin açıklandı! Gönül rahatlığıyla tüketiyoruz ama...

Plastik şişeli sular

Sağlıksız madde: BPA (Bisfenol-A)

BPA, hemen hemen tüm gıda ambalajlama plastiklerinde bulunan, hormonu taklit eden bir kimyasaldır. Klinik ve Deneysel Üreme Tıbbı'ndaki bir araştırmaya göre; bu kimyasalın kronik olarak yutulması çeşitli hormonal değişikliklere neden olabilir.

Bunun yerine: Cam şişedeki sulardan tüketebilirsiniz.

Gezegendeki en sağlıksız 30 besin açıklandı! Gönül rahatlığıyla tüketiyoruz ama...

Şişelenmiş limonata

Sağlıksız malzemeler: Şeker, yüksek fruktozlu mısır şurubu

Bunun yerine: Suyun içerisine meyve koyarak tüketebilirsiniz.

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