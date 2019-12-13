Gezegendeki en sağlıksız 30 besin açıklandı! Gönül rahatlığıyla tüketiyoruz ama...
Her gün tükettiğiniz onlarca besinin sağlığınız için tehlike saçtığını biliyor muydunuz? Eatthis adlı site 'Gezegendeki en sağlıksız 30 besin'i seçti. Listede oldukça şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı. Meğer sağlıklı diye tükettiğimiz pek çok besin sağlığımızın düşmanıymış. İşte dünyanın en sağlıksız besinleri listesi...
13.12.2019 11:59
- Son Güncelleme: 13.12.2019 12:09
Plastik şişeli sular
Sağlıksız madde: BPA (Bisfenol-A)
BPA, hemen hemen tüm gıda ambalajlama plastiklerinde bulunan, hormonu taklit eden bir kimyasaldır. Klinik ve Deneysel Üreme Tıbbı'ndaki bir araştırmaya göre; bu kimyasalın kronik olarak yutulması çeşitli hormonal değişikliklere neden olabilir.
Bunun yerine: Cam şişedeki sulardan tüketebilirsiniz.
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