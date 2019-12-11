Bunu içmek yürek ister! Cinsel gücü arttırsın diye ne içtiklerini görenlerin midesi bulanıyor

Cinsel gücü arttırsın diye öyle bir şey içiyorlar ki... Görenler pes doğrusu diyor. İnsanlık tarihi ilkel dönemlerden bugüne, hep doğadan bir şeylerle tedavi olmaya, şifa bulmaya çalıştı, idrardan tutun da, böcek, akrep, taş, toprak ne varsa. Bunların çoğu deneyimlendi. İşte yeni bir şifa kaynağı: yılan şarabı. Çoğu insanın korktuğu ve tiksindiği bir hayvan olan yılanı yemenin ilerisine giden Uzak Doğulular bir de bu canlının şarabını yapmışlar. İnsan inanmak istemiyor ama yılan şarabının saç dökülmesinden, cinsel gücü arttırmaya kadar birçok faydası mevcut..

11.12.2019 13:59 - Son Güncelleme: 11.12.2019 13:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





