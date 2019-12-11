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Bunu içmek yürek ister! Cinsel gücü arttırsın diye ne içtiklerini görenlerin midesi bulanıyor

Cinsel gücü arttırsın diye öyle bir şey içiyorlar ki... Görenler pes doğrusu diyor. İnsanlık tarihi ilkel dönemlerden bugüne, hep doğadan bir şeylerle tedavi olmaya, şifa bulmaya çalıştı, idrardan tutun da, böcek, akrep, taş, toprak ne varsa. Bunların çoğu deneyimlendi. İşte yeni bir şifa kaynağı: yılan şarabı. Çoğu insanın korktuğu ve tiksindiği bir hayvan olan yılanı yemenin ilerisine giden Uzak Doğulular bir de bu canlının şarabını yapmışlar. İnsan inanmak istemiyor ama yılan şarabının saç dökülmesinden, cinsel gücü arttırmaya kadar birçok faydası mevcut..

11.12.2019 13:59 - Son Güncelleme: 11.12.2019 13:59
Cinsel gücü arttırsın diye böyle bir şey içiyorlar ki... Duyanlar şaşıp kaldı

Oldukça ilginç yemek kültürleri ile bilinen Uzakdoğulular yine bombayı patlattı. Çin Tıbbı'nda kutsal sayılan yılandan ürettikleri içecek, aklın sınırlarını zorluyor. Saç dökülmesinden, cinsel gücü arttırmaya kadar birçok faydası bulunan içecek, Uzakdoğu ülkelerinde su gibi satılıyor.

Cinsel gücü arttırsın diye böyle bir şey içiyorlar ki... Duyanlar şaşıp kaldı

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Geleneksel Çin Tıbbı diyor ki; yılanların etkileyici restoratif ve canlandırıcı güçleri vardır. Yılanla yapılan iksirlerle gençleşebilir, hayatınızı daha dinç yaşayabilirsiniz.

Cinsel gücü arttırsın diye böyle bir şey içiyorlar ki... Duyanlar şaşıp kaldı

KELLİĞE BİRE BİR ÇARE

Artık nasıl bir iksir ise bu yılanlar kelliğe de çare olabiliyormuş, yabancı sitelerde yılan yağı kürleri satılıyor ama bizim doktorlar olmaz öyle bir şey hurafedir diyorlar.

Cinsel gücü arttırsın diye böyle bir şey içiyorlar ki... Duyanlar şaşıp kaldı

CİNSEL GÜCÜ ARTTIRIYOR

Çin'in geleneksel tedavi yöntemlerine göre yılan önemli güçlendirici ve zindelik verici özelliklere sahip olarak görülüyor. Erkeklerin cinsel gücünü artırdığına inanılıyor. Bu nedenle Asya'da yılanlı yemekler oldukça yaygın.

Cinsel gücü arttırsın diye böyle bir şey içiyorlar ki... Duyanlar şaşıp kaldı

AĞRILARI GEÇİRİYOR

Hepimizin kaynının ortak problemi bel ağrısı deyince Çinli Lokman Hekim'ler hemen yazıyormuş reçeteye bu şaraptan, mezesi nedir bilinmez ama genel vücut ağrılarına iyi geliyormuş.

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