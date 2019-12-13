Dönerde ucuz yağ tehlikesi! Ayırt etmek için...

Günlük hayatta en çok tüketilen fast food ürünlerinin başında gelen dönerde son dönemde yapılan hileler akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu. Dönercilerin kalan dönerleri ertesi gün de satışa çıkardığı iddia edilirken, uzmanlar konuyla ilgili olarak "Hızlı satılan bir saatte ertesi günden kalan döneri harmanlayıp verirse vatandaş bunu kesinlikle ayırt edemez. Ayırt edebilmek için şişlere bakılmalı" diye konuştu.

13.12.2019 15:44 - Son Güncelleme: 13.12.2019 15:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





