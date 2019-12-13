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Dönerde ucuz yağ tehlikesi! Ayırt etmek için...

Günlük hayatta en çok tüketilen fast food ürünlerinin başında gelen dönerde son dönemde yapılan hileler akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu. Dönercilerin kalan dönerleri ertesi gün de satışa çıkardığı iddia edilirken, uzmanlar konuyla ilgili olarak "Hızlı satılan bir saatte ertesi günden kalan döneri harmanlayıp verirse vatandaş bunu kesinlikle ayırt edemez. Ayırt edebilmek için şişlere bakılmalı" diye konuştu.

13.12.2019 15:44 - Son Güncelleme: 13.12.2019 15:44
Dönerde ucuz yağ tehlikesi! Ayırt etmek için...

Son dönemlerde tavuk ve et döner yapılan hilelerle gündemde. Şimdi de dönercilerin satılmayan döneri ertesi gün yeni dönerle karıştırarak satması konuşuluyor.

Dönerde ucuz yağ tehlikesi! Ayırt etmek için...

Gıda Mühendisi Fuat Tekneci kalan dönerin ertesi dün satılmasının çok riskli olduğunu belirterek, "Tavuk etinden yapılan dönerin ertesi güne kalması ve değerlendirilmesi, kırmızı ete oranla daha riskli.

Dönerde ucuz yağ tehlikesi! Ayırt etmek için...

Aynı gün içerisinde tüketilmesini öneriyoruz. Kırmızı ette en fazla midenizi bozarsınız ancak, beyaz ette daha sıkıntılı bir sürece gider. Döneri kesti, baton olarak kaldı diyelim.

Dönerde ucuz yağ tehlikesi! Ayırt etmek için...

Şişle beraber kalan kısmı dondurucuya atıp kullananlar var. Bu çok riskli. Çünkü yüzey sıcak, orta kısım soğuk. Bakteri üreme riski çok yüksek. Eğer ertesi güne kullanılacaksa, önerimiz kalan kısmı pişirerek kessinler, kesilen döneri soğutup soğuk odada muhafaza edip ertesi gün ayrıca tüketsinler.

Dönerde ucuz yağ tehlikesi! Ayırt etmek için...

Ancak yeni dönere karıştırmasınlar. Ancak olması gereken aynı gün içerisinde tüketilmesi" dedi.

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